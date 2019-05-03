Девочка из Житомира признана самым молодым композитором Украины (фото)

Талантливая девятилетняя девочка из Житомира Маргарита Костенева признана самым молодым композитором Украины. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в социальной сети Facebook.

Лана Ветрова сообщила, что официальное награждение и объявление победителя в номинации "Дети" состоится 6 мая 2019 года, но уже известно, что творчество Маргариты Костеневой, ученицы Житомирской музыкальной школы имени Святослава Рихтера признано национальным достоянием.

Маргарита Костенева (facebook.com/Ольга Костенева)

"В ее творческом багаже уже 19 собственных композиций, которые принесли ей звание лауреата и победителя Всеукраинских и Международных художественных конкурсов, а также в телепроекте "Круче всех". Кроме того, Маргаритка влюблена в удивительный инструмент – бандуру. И уже в таком юном возрасте маленькая бандуристка популяризирует украинское искусство собственными произведениями", - написала Ветрова.

Маргарита Костенева - "Мрія моєї душі"

Практически все свои произведения Маргарита Костенева написала за последний год. В одном из интервью на местном телевидении мама девочки рассказала, что Маргариту сначала отдали на фортепиано, но через полтора года девочка сказала, что хочет на бандуру.

Маргарита Костенева (facebook.com/Ольга Костенева)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Украина завоевала третью лицензию на Олимпийские игры-2020.

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