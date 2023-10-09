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Девід і Бруклін Бекхеми простих в дружини не беруть: які статки до заміжжя мали їхні обраниці

Які статки мали дружини Девіда і Брукліна Бекхемів до заміжжя (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

Девід Бекхем та його син Бруклін обрали не зовсім простих жінок для ролі дружин. Звісно, це шлюби не за розрахунком, але і Вікторія, і Нікола не є уродженками занадто простих родин.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які статки мали дружини Девіда та Брукліна Бекхемів до заміжжя.

При підготовці матеріалу були використані джерела: документальний серіал "Бекхем" від Netflix та Вікіпедія.

Які статки мала дружина Брукліна Бекхема до заміжжя Нікола Пельц

Нікола Пельц - відома акторка і дочка знаменитого американського промисловця та мільярдера Нельсона Пельца. Дівчина ніколи не потребувала багатого чоловіка, адже в її батька є все.

Нікола спокійно відпочиває у сімейних будинках, на віллах та яхтах. А отже, в її планах не було знайти багатія. Та доля вирішила інакше, коли звела Пельц з Брукліном Бекхемом, який є сином відомої та дуже заможної родини. 

Які статки до заміжжя мала Нікола Пельц (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

Пара познайомилась ще у 2017, проте спілкування вони розпочали лише у 2019, саме тоді й закохалися одне в одного. І лише у квітні 2022 року Бруклін і Нікола змогли зіграти розкішне весілля на березі океану у маєтку батька Пельц у Палм-Біч. 

Тож, дівчина з непростої родини та має гарну підтримку у ролі свого батька мільярдера, який завжди готовий допомогти донці. Виходить, Бруклін одружився з мільярдеркою. 

Які статки до заміжжя мала Нікола Пельц (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

Які статки мала Вікторія Бекхем до заміжжя 

На відміну від своєї невістки, Вікторія довго не хотіла визнавати, що і її родина не є зовсім простою. Про це жінка Девіда вперше заявила в одному з інтерв’ю, коли розмірковувала про те, що її батьки та батьки її чоловіка були простими й дуже працьовитими. 

Які статки мала Вікторія Бекхем до заміжжя (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Проте сам Девід не зміг змовчати та змусив Вікторію зізнатися, на якій машині у 80-ті роки їздив батько його дружини. Як, виявилось, це був дорогий в усі часи Rolls-Royce. 

Виходить, що й сама Вікторія Бекхем не народилась у простій родині, де нічого не було, хоча й дуже не хотіла в цьому зізнаватися на камеру і руйнувати власний образ.

Які статки мала Вікторія Бекхем до заміжжя (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Раніше ми розповідали про те, що Бекхем спіймав свою дружину на брехні під час інтерв'ю про бідне дитинство.

А також писали про те, що Вікторія Бекхем розповіла про ймовірний роман Девіда, який ледь не поклав кінець їх шлюбу.

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