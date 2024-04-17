Девід Бекхем чуттєво звернувся до дружини: "Ми всі тебе дуже любимо"

Вікторія Бекхем приймає вітання від рідних

Чоловік Вікторії вирішив привітати її ніжними словами та присвятив їй архівне та миле відео, де зібрав кадри з дитинства, її професійного становлення, а також показав моменти щасливого сімейного життя: весілля, вагітність та народження дітей.

"Вітаю з днем народження мою прекрасну дружину. У цей день ти повинна озирнутися назад і пишатися тим, що ти зробила, чого досягла і що побудувала: шикарна перчинка, ділова жінка і, звичайно, вийшла заміж за капітана збірної Англії, але твій найбільший успіх - це твої діти, ти ведеш їх, любиш їх і вчиш їх. Вони люблять тебе безмежно, ми всі тебе дуже любимо! Нехай у тебе буде особливий день, ти заслуговуєш на все це", - пише Девід.

Сама ж Вікторія вирішила поділилася своїми думками та зауважила, що переступивши 50-річний рубіж відчуває себе щасливою, реалізованою та задоволеною своїм життям.

Вікторія Бекхем пише про свої відчуття у 50 (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Готуючись переступити 50 (на підборах, звісно), я відчуваю себе неймовірно благословенною, що досягла цього рубежу. Благословенною, але також реалізованою і глибоко задоволеною. Не тільки тим, де я як жінка, але й тим, як далеко зайшли мої бренди моди та краси. Моїм прагненням завжди було розширити можливості жінок і дати їм змогу відчути себе найкращою версією самих себе. Для мене це означало довіряти своєму інстинкту і ніколи не йти на компроміси зі своїм творчим баченням", - каже іменинниця.

Вікторія ще вирішила поділитися своїми дитячими світлинами своєї родини, які замилували мережу.

Вікторія Бекхем дякує своїй родині (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Також архівною світлиною на честь Дня народження матусі, поділився й старший син Бруклін.

"З днем народження, мамо. Я так тебе люблю. Сподіваюся, у тебе буде найдивовижніший день", - підписав свій допис Бруклін.

Бруклін Бекхем привітав маму з Днем народження (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)