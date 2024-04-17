Дэвид Бекхэм чувственно обратился к жене: "Мы все тебя очень любим"

Виктория Бекхэм принимает поздравления от родных

Муж Виктории решил поздравить ее нежными словами и посвятил ей архивное и милое видео, где собрал кадры с детства, профессионального становления, а также показал моменты счастливой семейной жизни: свадьбы, беременность и рождение детей.

"Поздравляю с днем рождения мою прекрасную жену. В этот день ты должна оглянуться назад и гордиться тем, что ты сделала, чего достигла и что построила: шикарная перчинка, деловая женщина и, конечно, вышла замуж за капитана сборной Англии, но твой величайший успех - это твои дети, ты ведешь их, любишь их и учишь их. Они любят тебя безгранично, мы все тебя очень любим! Пусть у тебя будет особенный день, ты заслуживаешь всего этого", - пишет Дэвид.

Сама же Виктория решила поделилась своими мыслями и заметила, что, перешагнув 50-летний рубеж, чувствует себя счастливой, реализованной и довольной своей жизнью.

Виктория Бекхэм пишет о своих ощущениях в 50 (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Готовясь переступить 50 (на каблуке, конечно), я чувствую себя невероятно благословенной, достигшей этого рубежа. Благословенной, но также реализованной и глубоко удовлетворенной. Не только тем, где я как женщина, но и тем, как далеко зашли мои бренды моды и красоты. Моим стремлением всегда было расширить возможности женщин и дать им возможность почувствовать себя самой лучшей версией самих себя. Для меня это означало доверять своему инстинкту и никогда не идти на компромиссы со своим творческим видением", - говорит именинница.

Виктория еще решила поделиться своими детскими фотографиями своей семьи, которые восхитили сеть.

Виктория Бекхэм благодарит свою семью (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Также архивной фотографией в честь Дня рождения мамы, поделился и старший сын Бруклин.

"С днем рождения, мама. Я так тебя люблю. Надеюсь, у тебя будет самый удивительный день", - подписал свой пост Бруклин.

Бруклин Бекхэм поздравил маму с Днем рождения (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)