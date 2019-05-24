Детям снятся кошмары: в Киеве коммунальщики зверски раскрасили площадку

Звери на детской площадке спровоцировали кошмары у детей (Коллаж РБК-Украина)

Детская площадка стала выглядеть, как декорация к фильму ужасов

В Соломенском районе столицы коммунальщики раскрасили животных на детской площадке в такие цвета, что малышам теперь по ночам начали сниться кошмары. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Фотографии жутких зверей опубликовала местная жительница в сообществе Los Solomas в социальной сети Facebook. Она написала, что после обновления старых фигурок животных, к местному ЖЕКу появилось много вопросов.

"Даже не знаю, радоваться или плакать. Наш ЖЕК (902) покрасил детскую площадку. Буря эмоций и вопросов. Почему медведи зеленые, а крокодил нет? К чему кровавые глаза? Вроде бы и хорошее дело для нас сделали, но почему-то наши дети теперь боятся туда ходить", - написала Виталина Сиваева.

Жуткие животные в Соломенском районе (facebook.com/lossolomas)

После публикации местной жительницы детская площадка стала практически звездой интернета и в Соломенский район поехали журналисты, чтобы выяснить у коммунальщиков, почему животные так зверски раскрашены.

Животные действительно выглядели устрашающе. Бетонные звери, которых установили еще в советские времена, обновили к летнему сезону дикой раскраской. Свинья стала желто-зеленой, а глаза ей сделали красные. Но красная краска немного потекла и теперь из глаз свинки катятся ярко-красные слезы. Медведи стали зеленые, а вот бегемот получился желто-зеленый с маникюром. Но особенность всех животных – ярко-красные глаза.

Дети задают вопросы родителям о том, почему у животных из глаз и носа течет кровь, как в фильме ужасов.

Как объяснили в ЖЕКе, особых нормативов по покраске детских площадок нет и все зависит только от работника и его полета фантазии. После публикации в интернете и возмущения киевлян, коммунальщики взялись перекрашивать животных. Теперь они вооружились более широкой палитрой цветов.

Жуткие животные в Соломенском районе (facebook.com/lossolomas)

Звери на детской площадке напугали малышей (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области собаки набросились на школьника.

А также рассказывали о том, что харьковчанка избивала чужих детей на игровых площадках.