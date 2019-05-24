Дітям сняться кошмари: у Києві комунальники по-звірячому розфарбували майданчик

Звірі на дитячому майданчику спровокували кошмари у дітей (Колаж РБК-Україна)

Дитячий майданчик став виглядати, як декорація до фільму жахів

У Солом'янському районі столиці комунальники розфарбували тварин на дитячому майданчику в такі кольори, що малюкам тепер ночами почали снитися кошмари. Про це розповіли в сюжеті ТСН.

Фотографії страшних звірів опублікувала місцева мешканка в співтоваристві Los Solomas в соціальній мережі Facebook. Вона написала, що після оновлення старих фігурок тварин, до місцевого ЖЕКу з'явилося багато питань.

"Навіть не знаю, радіти чи плакати. Наш ЖЕК (902) пофарбував дитячий майданчик. Буря емоцій та питань. Чому ведмеді зелені, а крокодил ні? До чого криваві очі? Начебто добру справу для нас зробили, але чомусь наші діти тепер бояться туди ходити", - написала Віталіна Сіваєва.

Страшні тварини у Солом'янському районі (facebook.com/lossolomas)

Після публікації місцевої жительки дитяча площадка стала практично зіркою інтернету і в Солом'янський район поїхали журналісти, щоб з'ясувати у комунальників, чому тварини так по-звірячому розфарбовані.

Тварини дійсно виглядали страхітливо. Бетонні звірі, яких встановили ще в радянські часи, оновили до літнього сезону диким розфарбуванням. Свиня стала жовто-зеленою, а очі їй зробили червоні. Але червона фарба трохи потекла і тепер з очей свинки котяться яскраво-червоні сльози. Ведмеді стали зелені, а ось бегемот вийшов жовто-зелений з манікюром. Але особливість всіх тварин – яскраво-червоні очі.

Діти ставлять запитання батькам про те, чому у тварин з очей і носа тече кров, як у фільмі жахів.

Як пояснили в ЖЕКу, особливих нормативів з фарбування дитячих майданчиків немає і все залежить тільки від працівника і його польоту фантазії. Після публікації в інтернеті і обурення киян, комунальники взялися перефарбовувати тварин. Тепер вони озброїлися більш широкою палітрою кольорів.

Страшні тварини у Солом'янському районі (facebook.com/lossolomas)

Звірі на дитячому майданчику налякали малюків (YouTube/ТСН)

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