Детям тоже нужно носить маску: появились новые рекомендации от медиков

По данным итальянских специалистов, макси безопасны для детей любого возраста. Стоит отметить, что ранее малышам до двух лет разрешали маски не надевать, так как считалось, что это опасно.

Для эксперимента ученые привлекли 47 детей, которых разделили на две группы – до двух лет, и от двух до 17 лет. Дети в обеих группах носили маски во время обычных занятий, во время игр и даже во время несложных упражнений. Старшие дети гуляли по коридору в масках в течение 12 минут. За экспериментом и состоянием всех участников постоянно следили врачи.

Результат эксперимента показал, что ни у одного из детей не возникло трудностей с дыханием в маске, в том числе и у самых маленьких участников. Количество выдыхаемого воздуха также не изменилось.

Два участника эксперимента в возрасте до двух лет выбили из исследования, так как отказались надевать маски наотрез. Родителям ученые выдали маски и попросили в домашних условиях показать своим детям, как ими правильно пользоваться. После этого никто из детей от маски не отказывался. По словам ученых, личный пример родителей помогает детям освоить защитное средство.

По результатам эксперимента ученые отмечают, что детям можно и нужно носить защитные маски, особенно в коллективах.

А вот в ВОЗ утверждают, что детей не следует заставлять ходить в масках до пяти лет. В некоторых странах возраст для ношения маски снизили до двух-трех лет. Но в таких случаях дети в масках должны быть обязательно под присмотром взрослых, чтобы обеспечить правильное использование маски и безопасность ребенка.