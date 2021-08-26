"Детские выплаты": как оформить и на какую помощь рассчитывать украинцам

Какой размер пособия

Сейчас в Украине размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 грн, из них единовременно выплачивается 10 320 грн, остальная сумма - ежемесячно в течение 3-х лет по 860 грн.

Куда обратиться для получения выплаты

Так, для получения государственной помощи нужно обратиться к должностному лицу исполнительного органа или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В частности, назначение и выплата государственной помощи семьям с детьми осуществляются органами социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту жительства заявителя.

Отметим, что родители (опекун) также могут воспользоваться комплексной услугой єМалятко.

Какие документы нужны

Для получения услуги необходимо предоставить следующие документы:

заявление одного из родителей (опекуна) установленного образца;

копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала);

дополнительно - копия решения об установлении опеки (для опекунов).

Заявление о назначении пособия при рождении ребенка может быть подано в электронной форме (с использованием средств телекоммуникационных систем, через официальный сайт Минсоцполитики или интегрированные с ним информационные системы органов исполнительной власти и местного самоуправления, в том числе с использованием квалифицированного электронной подписи) структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения.