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У Джастина Бибера парализовало часть лица: что произошло (видео)

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Суббота 11 июня 2022 14:42
У Джастина Бибера парализовало часть лица: что произошло (видео) Джастин Бибер (фото: instagram.com/justinbieber)
Автор: Марина Настевич

Популярный певец Джастин Бибер сообщил о серьезных проблемах со здоровьем - артисту парализовало часть лица.

Печальные новости он обнародовал на своей странице в Instagram, выложив видео.

В ролике грустный Джастин рассказал, что не может контролировать половину лица, а также поделился, что его болезнь называется синдромом Рамсея-Ханта. Это форма опоясывающего герпеса, поражающего лицевой нерв, которая вызывает потерю слуха и сильные боли.

"Вы, вероятно, можете видеть по моему лицу, что со мной что-то не так. У меня синдром Рамсея-Ханта. Вирус поражает нерв в моем ухе и мои лицевые нервы, а также вызывает паралич лица", - сказал 28-летний Бибер.

"Как видите, этот глаз не моргает, я не могу улыбаться этой стороной лица. Эта ноздря не двигается. Значит, на этой стороне моего лица полный паралич", - добавил канадский исполнитель.

Джастин сообщил, что из-за проблем со здоровьем был вынужден отложить свое 130-дневное мировое турне Justice World Tour, и попросил поклонников отнестись к этому с пониманием.

"Не могу поверить, что говорю это. Я сделал все, чтобы поправиться, но моя болезнь ухудшается", - признался Бибер.

Пока что он сосредоточит внимание на лечении и отдыхе.

"Это весьма серьезно. Я бы хотел, чтобы это было не так, но, очевидно, мое тело говорит мне, что нужно замедлиться. Мне нужно отдохнуть, чтобы я мог снова сделать свое лицо таким, каким оно должно быть", – сообщил фанатам певец.

Ранее жена Джастина Хейли Бибер объяснила, почему она не готова иметь детей.

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Джастин Бибер звезды шоу-бизнеса
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