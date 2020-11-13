В детсаду под Житомиром няня систематически бьет детей (видео)

В детском саду Житомирской области разгорелся нешуточный скандал между администрацией и родителями. Одна из мам пожаловалась, что ее ребенка ударила помощник воспитателя (няня), и вынесла переписку в группе Viber на всеобщее обозрение, опубликовав в Facebook Батьки SOS.

Судя по той самой переписке, насилие над детьми в дошкольном учебном заведении села Веприн случалось и раньше. А воспитатель мальчика еще и имеет наглость грубо оскорблять маму ребенка, называя последними словами. Журналисты поехали в садик, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, сообщает ТСН.

На Снежану, маму Егора, в селе набросились за то, что она вынесла конфликт на всеобщее обозрение. Но женщина говорит, выхода другого не было, потому что ее никто не слышит.

"Ребенок сказал: "Мама, когда я ложился спать, меня стукнула тетя". Я говорю: "Какая тетя?" Он говорит: "Толстая тетя, я тебе покажу ее", - рассказывает Снежана.

Мальчик объяснил, что "тетя" стукнула его, потому что думала, что он притворяется, а не спит.

В скандальной переписке выяснилось, что такие ситуации с выяснением отношений уже были. Маму Егора поддержали и другие родители, дети которых жалуются, что эта самая няня их бьет и кричит постоянно.

"Су*ка натуральна, шавка, нагуляло, думає, ніхто не знає, і права качає", - написала тогда в группе воспитатель Егора.

В садике с журналистами разговаривать отказываются. Двери силой закрывают. Няня наконец-то вышла к журналистам и рассказала, что "дети фантазируют", и она никого не била.

За деньги ОТГ обещают в садике установить камеры видеонаблюдения, а няне объявили выговор. Но мама Егора говорит - этого мало. Юристы советуют ей идти дальше, чтобы добиться увольнения няни, ведь 4-летний Егор теперь боится ходить в садик.

В детском саду под Житомиром вспыхнул скандал (видео: ТСН)

Напомним, что скандал в детском саду села Веприн разгорелся из-за насилия над детьми и хамства администрации и воспитателей учебного заведения.

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