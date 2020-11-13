У дитсадку під Житомиром няня систематично б'є дітей (відео)

В дитячому саду Житомирської області розгорівся неабиякий скандал між адміністрацією і батьками. Одна з мам поскаржилася, що її дитину вдарила помічник вихователя (няня), і винесла листування в групі Viber на загальний огляд, опублікувавши у Facebook Батьки SOS.

Судячи з того самого листування, насильство над дітьми в дошкільному навчальному закладі села Веприн траплялося і раніше. А вихователь хлопчика ще й має нахабство грубо ображати маму дитини, називаючи останніми словами. Журналісти поїхали в садок, щоб з'ясувати обставини події, повідомляє ТСН.

На Сніжану, маму Єгора, в селі накинулися за те, що вона винесла конфлікт на загальний огляд. Але жінка каже, виходу іншого не було, тому що її ніхто не чує.

"Дитина сказала: "Мама, коли я лягав спати, мене стукнула тьотя". Я кажу: "Яка тітка?" Він каже: "Товста тьотя, я тобі покажу її", - розповідає Сніжана.

Хлопчик пояснив, що "тьотя" стукнула його, бо думала, що він прикидається, а не спить.

У скандальному листуванні з'ясувалося, що такі ситуації із з'ясуванням відносин вже були. Маму Єгора підтримали й інші батьки, діти яких скаржаться, що ця сама няня їх б'є і кричить постійно.

"Су*ка натуральна, шавка, нагуляло, думає, ніхто не знає, і права качає", - написала тоді у групі вихователь Єгора.

В садку з журналістами розмовляти відмовляються. Двері силою зачиняють. Няня нарешті вийшла до журналістів і розповіла, що "діти фантазують", і вона не била нікого.

За гроші ОТГ обіцяють в садку встановити камери відеоспостереження, а няні оголосили догану. Але мама Єгора каже - цього мало. Юристи радять їй йти далі, щоб домогтися звільнення няні, адже 4-річний Єгор тепер боїться ходити в садок.

В дитячому саду під Житомиром спалахнув скандал (відео: ТСН)

Нагадаємо, що скандал у дитячому садку села Веприн розгорівся через насильство над дітьми і хамства адміністрації і вихователів навчального закладу.

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