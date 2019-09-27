Дети едят с удовольствием: появились фото "шведских столов" в украинских школах

С 1 сентября 2019 года в рамках школьной реформы некоторые образовательные учреждения попали под изменения питания в школьных столовых. Недавно в сети появились снимки аппетитных блюд, которые дети могут выбирать со стола по своему вкусу.

Мультипрофильное меню по принципу "шведского стола" обещают ввести во всех школах Киева до конца 2019-2020 учебного года. Пока же только некоторые родители могут похвастаться разнообразием меню в школах, куда ходят их дети.

И пока украинцы продолжают жаловаться на скудность меню, состоящего из супа на воде, расползающейся "бумажной" сосиски и котлеты из хлеба, кое-кто хвастается, что теперь их чадо за уши не оттянешь от лакомств.

"Наша школа попала в проект питания по принципу шведского стола... Едят все даже те кто не ел.... Вкусно и есть выбор. Дочь в восторге..." - пишет на странице Батьки SOS мама школьницы Инна Палий.

На снимке видно, что детям предлагают аппетитные салаты из свежих овощей, заправленных соусом, тефтели с подливой, пельмени, картофель со специями, плов, пельмени, нарезанную ветчину и сыр.

"Шведский стол" в школьной столовой Киева (фото: facebook.com)

Кроме того, ранее отмечалось что новое меню на стоимость обедов не повлияет.

В этом учебном полугодии реформа питания планируется в 27 школах столицы. Среди счастливчиков 41% школ Печерска. Кроме того, на очереди четыре школы Деснянского района (№ 189, 212, 238, 250), пять - Оболонского (№ 29, 210, 240, 252, 285) и четыре - Святошинского района (№ 140, 162, 203, 235).