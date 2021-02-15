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Дети спят на полу: украинские туристы два дня не могут вылететь с Занзибара

Автор: Людмила Жукова

На острове Занзибар в Танзании застряли 190 украинских туристов. Они не могут вернуться домой, так как самолет компании SkyUp поломался. Перевозчик и туроператор не сообщают им конкретную дату возвращения на родину. Среди 190 застрявших на Занзибаре туристов есть пожилые люди, нуждающиеся в медикаментах, люди с инвалидностью и годовалые дети.

Известная своей историей с собачкой "Настя из Уханя" Анастасия Зинченко рассказала в Instagram-stories, в каких условиях сейчас находятся украинцы.

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Анастасия сообщила, что туристы из Украины уже второй день не могут улететь с острова. Уже три раза их возили из аэропорта в отель, чтобы они там могли отдохнуть. В номера их не пускают, можно пользоваться только территорией гостиницы.

"Уже двое суток нас кормят обещаниями, дети спят на полу", - пишет Настя.

На Занзибаре украинцы не могут вернуться домой

Менеджер компании SkyUP написал, что они делают все от них зависящее, чтобы туристы вернулись на родину, но пока дальше обещаний дело не идет.

Из-за поломки самолета люди живут фактически на улице второй день. Позже Настя сообщила, что 90 людей все же привезли ночевать в хостел, чтобы они смогли отдохнуть. Хостел предоставила авиакомпания. Напомним, среди украинцев много очень маленьких детей. Остальные люди ночевали в автобусе.

По словам Насти, люди в шоке от того, что авиакомпания целых два дня не может ничего сделать в сложившейся ситуации.

На момент двух часов дня 15 февраля туристам не дают никакой информации о новой дате их вылета. Страховка у всех закончилась в тот день, когда они должны были улететь.

Отметим, что самолет с Занзибара в Киев должен был вылететь в Киев 13 февраля в 12:50 по местному времени.

Кроме того, в украинском МИДе уточнили, что проблема возникла из-за поломки самолета и дипломаты ищут выход из ситуации.

Как мы ранее писали, у берегов Малайзии из-за COVID застрял корабль, среди членов экипажа которого были двое украинцев. Украинская сторона добивалась, чтобы на борт отправили врача.

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