Діти сплять на підлозі: українські туристи два дні не можуть вилетіти з Занзібару

Анастасія повідомила, що туристи з України вже другий день не можуть вилетіти з острова. Вже три рази їх возили з аеропорту в готель, щоб вони там могли відпочити. В номери їх не пускають, можна користуватися тільки територією готелю.

"Вже дві доби нас годують обіцянками, діти сплять на підлозі", - пише Настя.

На Занзібарі українці не можуть повернутися додому

Менеджер компанії SkyUP написав, що вони роблять все від них залежне, щоб туристи повернулися на батьківщину, але поки що далі обіцянок справа не йде.

Через поломку літака люди живуть фактично на вулиці другий день. Пізніше Настя повідомила, що 90 людей все ж привезли ночувати в хостел, щоб вони змогли відпочити. Хостел надала авіакомпанія. Нагадаємо, серед українців дуже багато маленьких дітей. Інші люди ночували в автобусі.

За словами Насті, люди в шоці від того, що авіакомпанія цілих два дні не може нічого зробити в такій ситуації.

На момент двох годин дня 15 лютого туристам не дають ніякої інформації про нову дату їх вильоту. Страховка у всіх закінчилася в той день, коли вони повинні були відлетіти.

Зазначимо, що літак із Занзібара в Київ повинен був вилетіти в Київ 13 лютого о 12:50 за місцевим часом.

Крім того, в українському МЗС уточнили, що проблема виникла через несправність літака і дипломати шукають вихід із ситуації.