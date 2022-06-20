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Дети до сих пор просят "тот самый хлеб": трогательная история спасения от оккупантов под Киевом

Коллаж РБК-Украина: как люди выжили в Киевской области благодаря домашнему хлебу
Автор: Светлана Мащенко

Село Клавдиево-Тарасово Киевской области более месяца пробыло в окружении оккупантов. Сотни семей вынуждены были выживать в тяжелых условиях. Дети до сих пор просят тот самый хлеба, который пекли люди на кухнях и в самодельной печи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

История многодетной семьи Покропивных

Денису всего девять, а у него уже есть свои воспоминания о войне.

"Мама пошла в магазин за хлебом и ребята говорят, что едут танки и все бежали через леса. А мы были одни дома и боялись", - рассказывает мальчик из многодетной семьи.

Анна Покропивная, мама мальчика говорит, что остались живы просто чудом. Только Денис немного поседел.

"Пинцетом выщипываем, чтобы меньше видели", - рассказывает женщина.

В семье Покропивных трое детей, папа в теробороне. Женщина говорит, денег не было, хлеб - маленькие паляныци - пекла дома. Малыши говорят, был очень вкусный - то соленый, то сладкий.

Семья детского онколога Вадима Кобыся тоже оказалась в оккупации

24 февраля они решили, что дача в Клавдиево-Тарасово безопаснее Киева. В один из отпусков хирург обустроил печь и даже не думал, что она когда-нибудь спасет его внуков от голода.

"Самое большее, чего не хватало, это хлеба... А когда уже началась такая тяжелая ситуация, вспомнили, как было когда-то, в старину. И оказалось, что это самое надежное", - рассказывает он.

Печь спасла не только их семью, но и соседей.

Жители села говорят, что это чудо - что их село сильно не пострадало, как то же Немешаево, что рядом. Предполагают, что оккупанты пользовались старыми картами, на которых здесь - болото.

Валентина пекла 30-40 булок в день

Она - пекарь с 25-летним стажем. Пекла хлеб в обычной духовке, а когда дрожжи закончились - начала печь и бездрожжевой.

Местные дети до сих пор говорят, что это самое вкусное лакомство для них.

Ранее мы писали, что слепой мальчик из Ирпеня спел "Ой у лузі червона калина". Он выжил, опоздав на расстрелянный автобус.

Также сообщалось, что выпускники станцевали прощальный вальс на развалинах школы в Харькове.

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