Дети до сих пор просят "тот самый хлеб": трогательная история спасения от оккупантов под Киевом

История многодетной семьи Покропивных

Денису всего девять, а у него уже есть свои воспоминания о войне.

"Мама пошла в магазин за хлебом и ребята говорят, что едут танки и все бежали через леса. А мы были одни дома и боялись", - рассказывает мальчик из многодетной семьи.

Анна Покропивная, мама мальчика говорит, что остались живы просто чудом. Только Денис немного поседел.

"Пинцетом выщипываем, чтобы меньше видели", - рассказывает женщина.

В семье Покропивных трое детей, папа в теробороне. Женщина говорит, денег не было, хлеб - маленькие паляныци - пекла дома. Малыши говорят, был очень вкусный - то соленый, то сладкий.

Семья детского онколога Вадима Кобыся тоже оказалась в оккупации

24 февраля они решили, что дача в Клавдиево-Тарасово безопаснее Киева. В один из отпусков хирург обустроил печь и даже не думал, что она когда-нибудь спасет его внуков от голода.

"Самое большее, чего не хватало, это хлеба... А когда уже началась такая тяжелая ситуация, вспомнили, как было когда-то, в старину. И оказалось, что это самое надежное", - рассказывает он.

Печь спасла не только их семью, но и соседей.

Жители села говорят, что это чудо - что их село сильно не пострадало, как то же Немешаево, что рядом. Предполагают, что оккупанты пользовались старыми картами, на которых здесь - болото.

Валентина пекла 30-40 булок в день

Она - пекарь с 25-летним стажем. Пекла хлеб в обычной духовке, а когда дрожжи закончились - начала печь и бездрожжевой.

Местные дети до сих пор говорят, что это самое вкусное лакомство для них.