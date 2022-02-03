Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

В Южной Корее дети едят панчханы (общее название различных закусок и салатов), а во Франции - багеты и эклеры. Британцы любят подливу, а вот в Норвегии дети без ума от паштета.

Обед в школьной американской столовой

Обед в шведской школе

В Финляндии дети питаются так

В Дании детский обед может быть таким

Французские школьники едят такое

Еда в пекинской школьной столовой (Китай)

Так выглядит обед школьников на Гавайях

Обед в школьной столовой Южной Кореи

Школьный обед в Великобритании

Трапеза в средней школе Гонконга (Китай)

В германской школьной столовой подают вегетарианские гамбургеры с бататом-фри

Школьный обед в Японии

Обед в школьной столовой Колумбии

Обед у учеников одной из школ Киева на Печерске

Обед в одной из школ на Печерске (фото: facebook.com/pechersk.gov.ua)

Еда в одной из школ на Святошино

Школьный обед на Святошино (фото: facebook.com/Svyatoshino)

Отметим, что в Украине многие родители недовольны тем, что в разных школах блюда, которые должны готовить по одинаковым рецептам, сильно отличаются.

Скриншот