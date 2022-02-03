Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

С 1 января в украинских школах и детских садах перешли на обновленное меню, которое понравилось далеко не всем. При этом многим интересно, что же едят дети в школе в других странах.
Стоит отметить, что школьные обеды в разных странах сильно отличаются друг от друга. Читайте об этом в материале ниже.
В Южной Корее дети едят панчханы (общее название различных закусок и салатов), а во Франции - багеты и эклеры. Британцы любят подливу, а вот в Норвегии дети без ума от паштета.
Обед в школьной американской столовой
Обед в шведской школе
В Финляндии дети питаются так
В Дании детский обед может быть таким
Французские школьники едят такое
Еда в пекинской школьной столовой (Китай)
Так выглядит обед школьников на Гавайях
Обед в школьной столовой Южной Кореи
Школьный обед в Великобритании
Трапеза в средней школе Гонконга (Китай)
В германской школьной столовой подают вегетарианские гамбургеры с бататом-фри
Школьный обед в Японии
Обед в школьной столовой Колумбии
Обед у учеников одной из школ Киева на Печерске
Обед в одной из школ на Печерске (фото: facebook.com/pechersk.gov.ua)
Еда в одной из школ на Святошино
Школьный обед на Святошино (фото: facebook.com/Svyatoshino)
Отметим, что в Украине многие родители недовольны тем, что в разных школах блюда, которые должны готовить по одинаковым рецептам, сильно отличаются.
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Напомним, украинцы начали жаловаться на новое меню в садах и школах от известного украинского кулинара Евгения Клопотенко.
После чего Клопотенко рассказал, почему украинцы боятся нового школьного меню.