Дети в опасности: в Днепре аферисты "засветили" новую схему

Аферисты пытались втянуть ребенка в преступную схему (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники попытались ребенка втянуть в свою преступную схему

В Днепре раскрыли новую схему злоумышленников. Для своей цели они использовали детей, которым звонили по телефону и пытались их выманить на улицу.

Жительница Днепра Анна Щукина рассказала историю о том, как преступники пытались использовать ее дочь для совершения преступления. Злоумышленник позвонил ее старшей дочери на мобильный, пишет OBOZREVATEL.

Преступник разговаривал с девочкой шепотом и представился ее отцом. Он начал рассказывать, что попал в ДТП и нуждается в помощи.

"Я твой папа, попал в аварию и мне нужна твоя помощь", - сказал мужчина шепотом ребенку.

Девочка звонок сбросила. Однако преступник снова ей позвонил, начал просить о помощи и просил ее открыть дверь, выйти на улицу и не сообщать матери о том, что происходит.

Девочка рассказала, что во время звонка напротив дома она увидела старый белый микроавтобус. Выяснилось, что никому из соседей этот автомобиль не принадлежал. Взрослые немедленно обратились в полицию.

"Родители, будьте внимательны! Поговорите со своими детьми, чтобы они ни в коем случае и никому не открывали двери и не реагировали на подобные звонки. А ведь ребенок мог и растеряться", - призвала Щукина жителей Днепра.

Напомним, ранее мы писали о том, что аферистки сняли с украинки "порчу" почти за миллион.

А также рассказывали о том, что аферисты украли у отца погибшего на Донбассе героя денежную помощь.