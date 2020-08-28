Діти не ґвалтували дівчинку: нові деталі резонансної події біля Нових Санжар

У поліції зробили заяву про резонансну справу
У справі про ймовірне зґвалтування дітьми 4-річної дівчинки біля Нових Санжар з'ясувалися нові деталі. Слідчі отримали офіційні висновки судово-медичної експертизи, яка спростовує факт сексуального насильства над дитиною.
Про це 28 серпня передали у відділі комунікації поліції Полтавської області.
Повідомлення про дикий злочин в одному із сіл Новосанжарського району надійшло днями після заяви мами постраждалої дівчинки та викликало великий резонанс у суспільстві.
Жінка розповіла про можливе зґвалтуванні її малолітньої доньки двома малолітніми дітьми з родини її знайомих. За словами заявниці, дикий злочин міг статися 10 серпня, коли вона гостювала в односельців.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК.
У ході досудового розслідування працівники поліції провели необхідні слідчі дії з метою підтвердження чи спростування факту злочину.
Під час слідчих дій були отримані офіційні висновки судово-медичної експертизи, яка спростовує факт зґвалтування дитини.
Раніше ми писали про те, що повідомлення про зґвалтування дівчинки школярами обурило українців і люди заговорили про необхідність дитячих колоній суворого режиму.
Також повідомлялося, що відомого українського фотографа підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки.