Діти не ґвалтували дівчинку: нові деталі резонансної події біля Нових Санжар

Поліція розкрила нові деталі справи про зґвалтування дівчинки під Полтавою (колаж РБК-Україна)

У поліції зробили заяву про резонансну справу

У справі про ймовірне зґвалтування дітьми 4-річної дівчинки біля Нових Санжар з'ясувалися нові деталі. Слідчі отримали офіційні висновки судово-медичної експертизи, яка спростовує факт сексуального насильства над дитиною.

Про це 28 серпня передали у відділі комунікації поліції Полтавської області.

Повідомлення про дикий злочин в одному із сіл Новосанжарського району надійшло днями після заяви мами постраждалої дівчинки та викликало великий резонанс у суспільстві.

Жінка розповіла про можливе зґвалтуванні її малолітньої доньки двома малолітніми дітьми з родини її знайомих. За словами заявниці, дикий злочин міг статися 10 серпня, коли вона гостювала в односельців.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК.

У ході досудового розслідування працівники поліції провели необхідні слідчі дії з метою підтвердження чи спростування факту злочину.

Під час слідчих дій були отримані офіційні висновки судово-медичної експертизи, яка спростовує факт зґвалтування дитини.

Раніше ми писали про те, що повідомлення про зґвалтування дівчинки школярами обурило українців і люди заговорили про необхідність дитячих колоній суворого режиму.

Також повідомлялося, що відомого українського фотографа підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки.