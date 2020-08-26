Изнасилование девочки школьниками взбудоражило украинцев: нужны детские колонии строгого режима

Украинцы не понимают, почему дети изнасиловали маленькую девочку (коллаж РБК-Украина)

Новость о том, что дети изнасиловали 4-летнюю девочку возле Новых Санжар, вызвала большой резонанс в обществе

Новость о том, что возле Новых Санжар дети изнасиловали 4-летнюю девочку, разлетелась по сети и вызвала большой резонанс в обществе.

В соцсетях люди задаются вопросом: почему дети такие жестокие? Многие даже предлагает радикальные методы борьбы с подобными случаями. Например, считают, что нужны "детские колонии строгого режима".

Мы собрали "самые невинные" реакции людей на событие в Новосанжарском районе.

Полное падение, отсутствие воспитания со стороны родителей, реклама насилия, алкоголя, наркотиков, проституции! Детей на лечение в специнтернат, а родителям денежный штраф!

Дети растут без тормозов, не знают стыда, не знают слова "нельзя", в общем вседозволенность, вот и имеем такие плачевные, страшные результаты!

Это последствия нашего с вами общества

Ужас! Дети в 10-11 лет уже сексуально озабоченные! А виной всему, мне кажется, доступность информации в Интернете, на телевидении, у многих неблагополучных семьях "это" не запретная тема для детей. Вот и приходит момент, когда им хочется "попробовать это" по-настоящему.

Просто слов нет. Это выходит за рамки нормальной физиологии и психики детей.

Нужно явно искать влияние взрослых.

Закопать вместе с родителями.

Это конец! Нет уже у них ни родителей, ни стыда, ни совести, ни страха от полиции. Уродов подвесить, поскольку каждый из них уже не вырастут люди. Господь тяжело накажет.

Родители бросали камни в автобус с нашими украинцами, дети в 10 лет уже насильники... Яблочки от яблони недалеко падают.

Нужны детские колонии строгого режима, так как за такие действия обязательно нужно нести наказание.

Боже. Что происходит с людьми? А что будет с детьми? Страх.

Разум отказывается понять такое...

Фото: скриншот

В то же время, многие пользователи социальных сетей задаются еще одним вопросом: как девочка в четыре года без мамы в такой компании оказалась?

Кто прав, а кто виноват - будет разбираться полиция Полтавской области. На сегодняшний день проводится проверка и выясняются все обстоятельства преступления, совершенного несовершеннолетними насильниками.

Как сообщалось ранее, известного украинского фотографа подозревают в изнасиловании 9-летней девочки.