Дети нашли маму, которая ушла из дома 21 год назад: попрошайничала в переходах Одессы

Встреча с родными

Так, первая встреча матери и дочери после 21-летней разлуки была очень трогательной. В частности, Татьяна плакала и долго не выпускает из объятий свою дочь. Ведь в последний раз она ее видела, когда ей было 18 лет. Едва перевела дыхание и сразу начала расспрашивать о других детях: "Как Наталья, как Вадим?".

Как исчезла женщина

У женщины четыре дочери и сын. Однако, именно из-за сына она 21 год назад ушла из дома. Женщина обиделась, ведь потратила все деньги на лечение его обожженной руки, а он пошел к девушке, которую она не воспринимала.

"Это меня, знаете, как обухом по голове. И вот я от этого отчаяния, непонимания, от этой обиды и боли ушла. Ушла в никуда", - вспоминает она.

Татьяна села в первую электричку и оказалась в Одессе - без денег и вещей. Там она начала попрошайничать и годами стояла в переходах с протянутой рукой.

По словам женщины, тогда она полностью замкнулась в себе, потому что якобы ее никто не искал. На самом же деле дети все это время искали маму. Они обращались к полиции, журналистам и даже к экстрасенсам.

Яна говорит, что она не верила в то, что ее мама умерла, а говорила "ее просто нет".

Как волонтеры нашли женщину

Как-то волонтеры, которые кормили бездомных на вокзале, предложили Татьяне приют. Но для этого надо было восстановить документы. Когда запрос на восстановление документов попал в родное село Татьяны - дети сразу узнали на фото свою мать. И уже через несколько дней состоялась долгожданная встреча.

Женщина часами расспрашивала дочь, как сложилась судьба всех ее детей. Самым большим удивлением было то, что дочь Оксана, которую она в последний раз видела 16-летней, сейчас живет в Турции. Помня о разрешенном в этой стране многоженстве, переживала, одна ли она у своего мужа или их там несколько.

Когда она вернется домой

Татьяны домой вернется на этих выходных. Волонтеры удивлены, ведь им впервые удалось разыскать родственников аж через столько лет.

Татьяна Присяжная, которая более 20 лет провела без своих родных, уже поняла, что для нее самое главное.

"Я еду в свой дом, понимаете. Думала, что его продали, что там никого нет и вдруг - дом есть, и в нем дети живут. Вот это для меня все", - говорит она.