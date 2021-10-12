Дети болеют коронавирусом не меньше взрослых: врачи назвали возраст и симптомы

Коронавирусом чаще всего болеют дети в возрасте от 12 до 17 лет. Однако симптомы COVID-19 проявляются только у половины заболевших.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

В каком возрасте дети болеют чаще

Анализ данных с октября 2020 по апрель 2021 года показал, что каждый шестой ребенок в возрасте от 12 до 17 лет переболел коронавирусом. В возрасте от 5 до 11 лет – каждый четвертый ребенок. Среди показателей у малышей до 4 лет – каждый шестой ребенок.

По данным ученых, дети переносили болезнь намного легче, в отличие от взрослых. У младших возрастных групп симптомы были выражены незначительно либо полностью отсутствовали. И наличие заболевания было подтверждено только после тестирования. Также у детей и подростков был обнаружен намного ниже риск серьезных осложнений или смерти.

Какие симптомы коронавируса у детей

Как рассказала заместитель директора Сумской детской больницы Наталия Спичакова в комментарии для "Суспільне", симптомы коронавируса у детей стали более разнообразные. Чаще всего болезнь проявляется в виде обычной ОРВИ, но в последние недели добавились признаки кишечной инфекции.

"Симптомы разнообразились, это не только проявления обычного ОРВИ, но есть и проявления кишечной инфекции, есть проявления на коже. Поражения внутренних органов очень серьезные, поражение почек в виде гломерулонефрита, поражения сердечно-сосудистой системы со стороны нарушения ритмов, проводящей системы. Появились сахарные диабеты на фоне коронавируса. В этом году появились дети с нарушением свертывания крови", - объяснила врач.