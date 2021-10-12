Эта волна COVID станет последней: врач-анестезиолог обнадежил прогнозом

И подобная ситуация наблюдается во многих странах мира. Но есть вероятность, что новая волна COVID - станет последней.

Новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировалось , и прежде всего она "ищет" иммунонезащищенных людей - тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован.

По словам медика, COVID опаснее, чем грипп, за счет того, что человеческая популяция еще не адаптировалась к этому вирусу.

"Однако этот процесс идет, и вскоре, я думаю, болеть будет меньше людей, а умирать - единицы. Я считаю, что эта волна станет последней. Дальше будет все только снижаться", - отметил врач.

Также он напомнил, что хоть вакцинированные от коронавируса люди тоже болеют, но "их меньше в разы, и симптомы легче".

При этом анестезиолог выразил искреннее удивление по поводу того, что "люди до сих пор боятся непонятно чего, делают себе липовые сертификаты и ищут медотводы от прививки".

Кроме того, врач отметил, что структура заболеваемости коронавирусом почти за два года сильно изменилась, и теперь COVID нельзя рассматривать отдельно от остальных болезней.

"Многие заболевания завязаны на коронавирусе: среди ковидников много инсультов, много тромбозов, пульмонологических проблем. Сахарного диабета стало больше, поскольку и вирус, и лечение гормонами влияют на поджелудочную железу. В итоге пациенты смешиваются, граница между ковидом и нековидом стирается", - подытожил специалист.