Эта волна COVID станет последней: врач-анестезиолог обнадежил прогнозом
Новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировалось, и прежде всего она "ищет" иммунонезащищенных людей - тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован.
И подобная ситуация наблюдается во многих странах мира. Но есть вероятность, что новая волна COVID - станет последней.
Такой прогноз озвучил врач-анестезиолог Яков Патюков, отвечая на вопросы читателей ресурса "Здоровье Mail.ru".
По словам медика, COVID опаснее, чем грипп, за счет того, что человеческая популяция еще не адаптировалась к этому вирусу.
"Однако этот процесс идет, и вскоре, я думаю, болеть будет меньше людей, а умирать - единицы. Я считаю, что эта волна станет последней. Дальше будет все только снижаться", - отметил врач.
Также он напомнил, что хоть вакцинированные от коронавируса люди тоже болеют, но "их меньше в разы, и симптомы легче".
При этом анестезиолог выразил искреннее удивление по поводу того, что "люди до сих пор боятся непонятно чего, делают себе липовые сертификаты и ищут медотводы от прививки".
Кроме того, врач отметил, что структура заболеваемости коронавирусом почти за два года сильно изменилась, и теперь COVID нельзя рассматривать отдельно от остальных болезней.
"Многие заболевания завязаны на коронавирусе: среди ковидников много инсультов, много тромбозов, пульмонологических проблем. Сахарного диабета стало больше, поскольку и вирус, и лечение гормонами влияют на поджелудочную железу. В итоге пациенты смешиваются, граница между ковидом и нековидом стирается", - подытожил специалист.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, кому обязаны сделать бесплатный ПЦР-тест.