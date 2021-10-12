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Діти хворіють на коронавірус не менше дорослих: лікарі назвали вік і симптоми

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Вівторок 12 жовтня 2021 11:30
Діти хворіють на коронавірус не менше дорослих: лікарі назвали вік і симптоми В якому віці діти частіше хворіють коронавірусом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірусом найчастіше хворіють діти у віці від 12 до 17 років. Однак симптоми COVID-19 проявляються тільки у половини хворих.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на дані Центру з контролю і профілактики захворювань США.

В якому віці діти хворіють частіше

Аналіз даних з жовтня 2020 по квітень 2021 року показав, що кожна шоста дитина у віці від 12 до 17 років перехворіла на коронавірус. У віці від 5 до 11 років – кожна четверта дитина. Серед показників у малюків до 4 років - кожна шоста дитина.

За даними вчених, діти переносили хворобу набагато легше, на відміну від дорослих. У молодших вікових груп симптоми були виражені незначно або повністю були відсутні. І наявність захворювання було підтверджено тільки після тестування. Також у дітей і підлітків був виявлений набагато нижче ризик серйозних ускладнень або смерті.

Які симптоми коронавірусу у дітей

Як розповіла заступник директора Сумської дитячої лікарні Наталія Спічакова в коментарі для "Суспільне", симптоми коронавірусу у дітей стали більш різноманітні. Найчастіше хвороба проявляється у вигляді звичайної ГРВІ, але в останні тижні додалися ознаки кишкової інфекції.

"Симптоми різноманітилися, це не тільки прояви звичайного ГРВІ, але є і прояви кишкової інфекції, є прояви на шкірі. Ураження внутрішніх органів дуже серйозні, ураження нирок у вигляді гломерулонефриту, ураження серцево-судинної системи з боку порушення ритмів, провідної системи. З'явилися цукрові діабети на тлі коронавірусу. Цього року з'явилися діти з порушенням згортання крові", - пояснила лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ назвали симптоми "легкого" коронавірусу.

А також розповідали про те, що лікар-анестезіолог обнадіяв прогнозом по коронавірусу.

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