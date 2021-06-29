Детей просто "отфутболили": юные украинские спортсмены застряли в Болгарии

Детскую футбольную команду из Винницы обокрали мошенники. Родители собрали деньги для поездки на международный турнир Болгарии, но по приезду оказалось, что их там никто не ждал и дети останутся ночевать под открытым небом.

Детали этой истории рассказал на своей странице в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Он сообщил, что к нему позвонили родители юных спортсменов и попросили помощи, так как 97 детей оказались в чужой стране практически на улице.

"97 детей "отфутболили" в Болгарии. Сегодня меня просто шокировал телефонный звонок. Вмешаться и помочь вернуть детей из Болгарии просили родители воспитанников спортивной школы "Темп", которая базируется в Винницком городском дворце детей и юношества. Юные футболисты поехали на международный турнир в Болгарию 18 июня. Но их там никто не ждал", - написал Борзов.

Он добавил, что родители на эту поездку скидывались по 260 евро на каждого ребенка. Эти деньги должны были пойти на проезд, проживание и питание. Однако организатор поездки ничего не оплатил, а родителям в экстренном порядке пришлось собрать средства, чтобы дети не ночевали на улице. Перевозчик отказался везти детей из Болгарии в Украину, так как и с ним организатор не рассчитался.

Чиновники договорились с перевозчиком и 27 июня детей повезли домой. Они благополучно добрались в Винницу. А на организатора завели уголовное дело.

Как рассказали в комментариях родители детей, организацией поездки занимался директор стадиона дворца детей и юношества. Дети организованы сдавали ПЦР-тесты для поездки, делали страховки, но в последний момент документы исчезли.

Что говорят в полиции

В полиции Винницкой области сообщили, что открыто производство по факту присвоения средств, которые предназначались для организации участия 97 воспитанников винницкой спортивной школы в Международном футбольном чемпионате в Болгарии.

Открыто криминальное дело по ч. 1 ст. 191 Криминального кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 4 года с лишением права занимать определенные должности на три года.