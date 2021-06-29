Дітей просто "відфутболили": юні українські спортсмени застрягли в Болгарії

Дитячу футбольну команду з Вінниці обікрали шахраї. Батьки зібрали гроші для поїздки на міжнародний турнір Болгарії, але по приїзду виявилося, що їх там ніхто не чекав і діти залишаться ночувати просто неба.

Деталі цієї історії розповів на своїй сторінці в Facebook голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Він повідомив, що до нього подзвонили батьки юних спортсменів і попросили допомоги, оскільки 97 дітей опинилися в чужій країні практично на вулиці.

"97 дітей" відфутболили" в Болгарії. Сьогодні мене просто шокував телефонний дзвінок. Втрутитися та допомогти повернути дітей з Болгарії просили батьки вихованців спортивної школи" Темп", яка базується у Вінницькому міському Палаці дітей та юнацтва. Юні футболісти поїхали на міжнародний турнір до Болгарії 18 червня. Але їх там ніхто не чекав", - написав Борзов.

Він додав, що батьки на цю поїздку скидалися по 260 євро на кожну дитину. Ці гроші повинні були піти на проїзд, проживання та харчування. Однак організатор поїздки нічого не сплатив, а батькам в екстреному порядку довелося зібрати кошти, щоб діти не ночували на вулиці. Перевізник відмовився везти дітей з Болгарії в Україну, оскільки й з ним організатор не розрахувався.

Чиновники домовилися з перевізником і 27 червня дітей повезли додому. Вони безнапасно дісталися до Вінниці. А на організатора завели кримінальну справу.

Як розповіли в коментарях батьки дітей, організацією поїздки займався директор стадіону Палацу дітей та юнацтва. Діти організовані здавали ПЛР-тести для поїздки, робили страховки, але в останній момент документи зникли.

Що кажуть у поліції

У поліції Вінницької області повідомили, що відкрито провадження за фактом привласнення коштів, які призначалися для організації участі 97 вихованців Вінницької спортивної школи у міжнародному футбольному чемпіонаті в Болгарії.

Відкрито кримінальну справу за ч.1 ст. 191 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки з позбавленням права обіймати певні посади на три роки.