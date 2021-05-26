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Потому что дома такого нет: на Волыни ученицы обокрали кабинет директора

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Волынь, Среда 26 мая 2021 10:01
Потому что дома такого нет: на Волыни ученицы обокрали кабинет директора Коллаж РБК-Украина: в Волынской области ученицы обокрали кабинет директора
Автор: Styler

В селе Озеро Волынской области две ученицы 4 и 8 классов проникли в кабинет директора школы и украли у ноутбук стоимостью 10 тыс. грн.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Волыни Ольгу Бузулук.

По словам правоохранительницы, сестры-школьницы проникли в кабинет директора 21 мая, где взяли ноутбук.

При этом девочки планировали вернуть технику в понедельник, 24 мая, однако не успели это сделать. Ведь директор заметил исчезновение техники и позвонил в полицию.

Почему школьницы украли технику?

Как рассказал директор, девочки взяли ноутбук чисто для того, чтобы разглядеть его, "потому что дома такого нет". Так школьницы объяснили свой поступок и правоохранителям. А родителям они сказали, что нашли технику на помойке.

"Ноутбук нашли дома у школьниц. Родители о происхождении техники не догадывались", - рассказала Бузулук.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о краже с проникновением.

Как мы сообщали ранее, под Киевом выпускница школы избила девочку-подростка.

Также напомним, в Луганской области драка закончилась ударом ножом для семиклассника.

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