Дистанционное обучение в Украине: учителя потеряют надбавки

Учителя могут потерять надбавки к зп (фото: freepic.com)

Учителя не очень хотят внедрения дистанционного обучения

Вопрос дистанционного обучения в Украине с 1 сентября - достаточно болезненный и для родителей, а также и для преподавателей. Пока что до конца не решено, будут ли с начала учебного года дети учиться дома, но в соцсетях уже достаточно активно обговаривают этот момент.

Не все преподаватели в восторге от идеи работы на удаленке.

"В нашей сельской школе и так в классе 10–15 детей, какой смысл им учиться удаленно, если они все могут посещать школу. В селе очень плохой интернет, не у всех он есть, не говоря уже о гаджетах, которых нет даже у учителей. Как только начался карантин — занятия прекратились вообще. Оценки выставлялись по контрольным, которые дали для того, чтобы выставить хоть какие–то баллы и закрыть учебный год. С 1 сентября они вполне могут пойти в школу, если, конечно, не будет в районе и в селе вспышки коронавируса", — рассказала "Вестям" сельская учительница с Волыни Мария Рябец.

В городах педагоги уверены, что дистанционное обучение выгодно властям, тогда они снимут надбавки учителям. Например, доплата в размере 20% за классное руководство не будет выплачиваться.

"Нам директор школы уже сказал, чтобы мы все готовились к тому, что 1 сентября начнем дистанционно, как заканчивали. Сказали учиться во время отпуска, как вести уроки онлайн. У нас не все этим занимались — у многих учителей-пенсионеров даже телефоны кнопочные и с компьютером они не дружат. И опять же: одни будут надрываться, а другие только рассылать задания, а получать одинаково, как за полноценный урок. Еще поговаривают, что могут снять некоторые доплаты: за классное руководство, за проверку тетрадей. Тогда вообще на руки выдадут копейки", — рассказала учительница английского языка Людмила Смила

Как мы ранее писали, эксперт дала прогноз о дистанционном обучении для украинских школьников с 1 сентября.