Детальный гороскоп на каждый день недели: какие важные события нас ждут

Гороскоп на каждый день недели расскажет, что ждет нас всех в ближайшие дни. Советы астролога помогут принять верное решение в различных ситуациях и избежать неприятностей.

Вторник, 30 сентября

День эмоциональный. Вам будет сразу бросаться в глаза проявление несправедливости в отношении вас или ваших близких. И практически целый день вам придется приводить свое эмоциональное состояние в норму.

Бизнес. Некоторые партнеры могут очень некорректно вести себя на встречах. Но вы сможете тактично и доходчиво объяснить их ошибки.

Финансы. Приготовьтесь, то что вы планировали на сегодня, либо будет делаться очень медленно, либо возникнут некие ограничения и препятствия при которых вы не сможете проводить финансовые операции.

Взаимоотношения. Будьте естественны в своих проявлениях любви и нежности сегодня. Не нужно выдумывать что-то экстра неординарное. Оно может вызвать либо подозрение, либо непонимание вашего поведения.

Здоровье. Сегодня противопоказаны массажи для спины.

Покупки. Сегодня благоприятный день для выбора мужского парфюма либо себе, или в подарок. Запах будет подчеркивать статус мужчины.

Среда, 31 августа

День будет на грани возникновения конфликта. То, что вы будете считать целесообразным и очень простым, для других будет вызывать недоумение.

Бизнес. Вы сегодня будете на коне. Ваши действия будут спланированы, и вы четко будете понимать выгоду от каждого вашего решения. Но готовьтесь к конфронтации.

Финансы. Если вы увлекаетесь искусством, то сегодняшняя покупка в дальнейшем может стать хорошей инвестицией.

Взаимоотношения. Не будьте сегодня очень тоталитарны к близким. Прислушивайтесь к их мнению и потребностям. Создав конфликт, доказывая свою правоту, вы только вызовите холод по отношению к вам.

Здоровье. Старайтесь себя сегодня сдерживать. Не давать место нервному срыву. Лучше привести в порядок нервную систему за чашкой травяного успокоительного чая и массажа.

Покупки. Благоприятны покупки для офиса и рабочего места. Облагораживание растениями

Четверг, 1 сентября

Ваша интуиция позволит предугадывать любое действие или событие наперед. Вы будете ощущать бодрое настроение и отличное физическое состояние.

Бизнес. В это день фортуна на вашей стороне, если вы будете уверенными в себе самом и в ваших принятиях решений

Финансы. Не пропустите этот день. Финансовое вложение, любое инвестирование в этот день будут иметь хорошую перспективу в получении прибыли.

Взаимоотношения. Вы сегодня будете полны бодрости и это будут ощущать все. У вас возникнет огромное желание поделиться своим настроением. Можно договориться с друзьями на пробежку.

Здоровье. Вы будете ощущать ваш возросший сексуальный потенциал. Не забывайте так же о перепадах температуры – неправильно выбранная одежда может стать причиной вашей простуды.

Покупки. Благоприятно покупать одежду в комплекте. Так как неправильно выбранная одежда будет приносить только лишнее разочарование.

Пятница, 2 сентября

Напряженный и трудный день. Ошибки и неудачи будут вас преследовать в сферах жизни: здоровье, семья, работа, взаимоотношения с родителями.

Бизнес. Очень важные бизнес вопросы благоприятно решать после 15:00. До этого лучше проведите маленький аудит проектов и бюджета.

Финансы. Сделайте сегодня перерыв. Но если есть предчувствие в хорошем доходе, используйте время после 15:00.

Взаимоотношения. К сожалению, вам придется проявить максимум своего терпения. Вам необходимо быть более лояльными к вашим родным и близким. День опасный на конфликты по любому поводу.

Здоровье. Берегитесь в этот период простудных заболеваний. В этот день вы особо можете быть подвержены инфекционным заболеваниям. Так же будьте внимательны к обострениям ваших хронических заболеваний дыхательных путей.

Покупки. Покупки могут быть чрезвычайно дорогими. Напишите список с расчетом на то, какую сумму вы готовы потратить.

Суббота, 3 сентября

Первую половину дня проведите вместе с семьей или близкими друзьями. Вторая половина дня благоприятна для хобби, рыбалки, серфинга, сайклинга.

Бизнес. Первая половина дня хороша для масштабирования бизнеса, установление новых знакомств. Посетите с друзьями-партнерами гольф-клуб, пив бар или другие мероприятия, на которых собираются люди вашего круга.

Финансы. Сегодня хорошо проводить обучения и семинары в первой половине дня. Достаточное количество участников принесут вам хороший доход.

Взаимоотношения. С утра будут огромные планы встретиться с друзьями. За неделю накопилось много событий, чтобы поделиться. Возможно кому-то нужна ваша помощь. Но уже во второй половине дня себя лучше сдерживать и желательно постараться в это время побыть в одиночестве

Здоровье. Сегодня следует не перегружать половую сферу. Лучше провести однодневное воздержание.

Покупки. Вам сегодня будет трудно разобраться подходит вам вещь или нет. Поэтому одежда и другие домашние вещи лучше перенести на другой день.

Воскресенье, 4 сентября

День комфортный, все по плану. Дела будут гореть в ваших руках. Улучшение жилищных условий пройдёт быстро и со вкусом.

Бизнес. В первой половине дня вам придется проработать многие расчеты по бюджету и сметы по проектам, чтобы понимать, возможно ли вам идти дальше. Вторая половина дня очень неблагоприятна для встречи с партнерами, так как они будут не честны с вами, и вы не сможете решить нужный вам вопрос. Время будет потрачено зря.

Финансы. Ваши доходы сегодня будут не в больших количествах, но стабильные. Если вы хотите инвестировать деньги, рассматривайте лесоперерабатывающую, строительную, ремонтную отрасль

Взаимоотношения. Ваш партнер будет с вами сегодня не многословен, но вы можете его(ее) попросить, о чем угодно.

Здоровье. Вечером неблагоприятно злоупотреблять алкоголем. Так же надо быть внимательным к качеству еды, так как есть риск отравления.

Покупки. Благоприятно воздержаться от покупок. Так как может выявиться брак или поломка уже после покупки.