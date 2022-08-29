Детальний гороскоп на кожен день тижня: які важливі події нас чекають

Гороскоп на кожен день тижня розповість, що чекає нас всіх найближчими днями. Поради астролога допоможуть прийняти правильне рішення в різних ситуаціях і уникнути неприємностей.

Вівторок, 30 вересня

День емоційний. Вам буде відразу падати в око прояв несправедливості щодо вас або ваших близьких. І практично цілий день вам доведеться приводити свій емоційний стан в норму.

Бізнес. Деякі партнери можуть дуже некоректно поводитися на зустрічах. Але ви зможете тактовно і дохідливо пояснити їх помилки.

Фінанси. Приготуйтеся, то що ви планували на сьогодні, або буде робитися дуже повільно, або виникнуть якісь обмеження і перешкоди при яких ви не зможете проводити фінансові операції.

Взаємини. Будьте природні у своїх проявах любові та ніжності сьогодні. Не потрібно вигадувати щось екстра неординарне. Воно може викликати або підозру, або нерозуміння вашої поведінки.

Здоров'я. Сьогодні протипоказані масажі для спини.

Покупка. Сьогодні сприятливий день для вибору чоловічого парфуму або собі, або в подарунок. Запах буде підкреслювати статус чоловіка.

Середа, 31 серпня

День буде на межі виникнення конфлікту. Те, що ви будете вважати доцільним і дуже простим, для інших буде викликати подив.

Бізнес. Ви сьогодні будете на коні. Ваші дії будуть сплановані, і ви чітко будете розуміти вигоду від кожного вашого рішення. Але готуйтеся до конфронтації.

Фінанси. Якщо ви захоплюєтеся мистецтвом, то сьогоднішня покупка надалі може стати хорошою інвестицією.

Взаємини. Не будьте сьогодні дуже тоталітарні до близьких. Прислухайтеся до їхньої думки та потреб. Створивши конфлікт, доводячи свою правоту, ви тільки викличте холод стосовно вас.

Здоров'я. Намагайтеся себе сьогодні стримувати. Не давайте місце для нервового зриву. Краще доводити до ладу нервову систему за чашкою трав'яного заспокійливого чаю і масажу.

Покупка. Сприятливі покупки для офісу і робочого місця. Облагороджування рослинами

Четвер, 1 вересня

Ваша інтуїція дозволить передбачати будь-яку дію або подію наперед. Ви будете відчувати бадьорий настрій і відмінний фізичний стан.

Бізнес. У цей день фортуна на вашому боці, якщо ви будете впевненими в собі самому і в ваших прийняттях рішень

Фінанси. Не пропустіть цей день. Фінансове вкладення, будь-яке інвестування в цей день будуть мати хорошу перспективу в отриманні прибутку.

Взаємини. Ви сьогодні будете сповнені бадьорості й це будуть відчувати всі. У вас виникне величезне бажання поділитися своїм настроєм. Можна домовитися з друзями на пробіжку.

Здоров'я. Ви будете відчувати ваш зрослий сексуальний потенціал. Не забувайте так само про перепади температури – неправильно обраний одяг може стати причиною вашої застуди.

Покупка. Сприятливо купувати одяг в комплекті. Оскільки неправильно обраний одяг буде приносити тільки зайве розчарування.

П'ятниця, 2 вересня

Напружений і важкий день. Помилки та невдачі будуть вас переслідувати у сферах життя: здоров'я, сім'я, робота, взаємини з батьками.

Бізнес. Дуже важливі бізнес питання сприятливо вирішувати після 15:00. До цього краще проведіть маленький аудит проєктів і бюджету.

Фінанси. Зробіть сьогодні перерву. Але якщо є передчуття в хорошому доході, використовуйте час після 15:00.

Взаємини. На жаль, вам доведеться проявити максимум свого терпіння. Вам необхідно бути більш лояльними до ваших рідних і близьких. День небезпечний на конфлікти з будь-якого приводу.

Здоров'я. Бережіться в цей період простудних захворювань. У цей день ви особливо можете бути схильні до інфекційних захворювань. Так само будьте уважні до загострень ваших хронічних захворювань дихальних шляхів.

Покупка. Покупки можуть бути надзвичайно дорогими. Напишіть список з розрахунком на то, яку суму ви готові витратити.

Субота, 3 вересня

Першу половину дня проведіть разом з сім'єю або близькими друзями. Друга половина дня сприятлива для хобі, риболовлі, серфінгу, сайклінгу.

Бізнес. Перша половина дня хороша для масштабування бізнесу, встановлення нових знайомств. Відвідайте з друзями-партнерами гольф-клуб, пив бар або інші заходи, на яких збираються люди вашого кола.

Фінанси. Сьогодні добре проводити навчання і семінари в першій половині дня. Достатня кількість учасників принесуть вам хороший дохід.

Взаємини. З ранку будуть величезні плани зустрітися з друзями. За тиждень накопичилося багато подій, щоб поділитися. Можливо комусь потрібна ваша допомога. Але вже в другій половині дня себе краще стримувати та бажано постаратися в цей час побути на самоті

Здоров'я. Сьогодні слід не перевантажувати статеву сферу. Краще провести одноденне утримання.

Покупка. Вам сьогодні буде важко розібратися підходить вам річ чи ні. Тому одяг та інші домашні речі краще перенести на інший день.

Неділя, 4 вересня

День комфортний, все за планом. Справи будуть горіти в ваших руках. Поліпшення житлових умов пройде швидко і зі смаком.

Бізнес. У першій половині дня вам доведеться опрацювати багато розрахунків по бюджету і кошторису за проєктами, щоб розуміти, чи можливо вам йти далі. Друга половина дня дуже несприятлива для зустрічі з партнерами, бо вони будуть нечесні з вами, і ви не зможете вирішити потрібний вам питання. Час буде витрачено даремно.

Фінанси. Ваші доходи сьогодні будуть не у великих кількостях, але стабільні. Якщо ви хочете інвестувати гроші, розглядайте лісопереробну, будівельну, ремонтну галузь

Взаємини. Ваш партнер буде з вами сьогодні не багатослівний, але ви можете його (її) попросити, про що завгодно.

Здоров'я. Увечері несприятливо зловживати алкоголем. Так само треба бути уважним до якості їжі, тому, що є ризик отруєння.

Покупка. Сприятливо утриматися від покупок. Бо може виявитися брак або поломка вже після покупки.