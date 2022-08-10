Детальный гороскоп по дням для всех: что нас ждет до конца этой недели

Гороскоп на каждый день расскажет, какие ситуации могут нас подстерегать в период с 11 по 14 августа. Также в нем есть советы о том, как поступить в той или иной ситуации, и на что нужно обратить свое внимание.
Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна.
Сегодня вас будет влечь ко всему новому. Хорошо начинать любое обучение: онлайн, очное, курсы. У вас будет высокая потребность в коммуникации. Но не забывайте - излишняя открытость может сыграть вашим недоброжелателям на руку.
Бизнес: В туристическом бизнесе сегодня будет массовый наплыв клиентов. Постарайтесь многие вопросы решать самостоятельно, не вовлекаясь в планы начальства. Важен только результат.
Финансы: Зеленый свет для всех новых финансовых проектов. Сегодня благоприятно заниматься благотворительностью, спонсорством.
Взаимоотношения: Настроение вашей половинки сегодня будет переменчивое. Поэтому будьте готовы к "хочу шашлык" и потом сразу "а не пойти ли мне сегодня к мастеру по маникюру"
Здоровье: Категорически запрещены любые операции на желудке. Сегодня уязвимы глаза. Не следует планировать на этот день коррекцию зрения.
Покупки: Сегодня очень удачен для покупки предметов домашнего обихода: от обувной лопатки до штопора для открытия вин.
День будет суетливый. Периодами будет проявляться нервозность. Все что планировали на сегодня, постоянно будет тормозиться, по независящим от вас причин. В семье могут появиться нерешенные финансовые задачи.
Бизнес: Застой в производственных делах. Все ваши стратегические планы будут зависеть от самых рядовых сотрудников.
Финансы: Возможны ошибки в расчётах, стратегии, планировании. Штрафы.
Взаимоотношения: Резкое высказывание в ваш адрес ранит вас до глубины души, в связи с чем вы примите решение прекратить поддерживать отношения.
Здоровье: Запрещено проводить операционное вмешательство при тромбозах или расширении вен. Благоприятно заниматься упражнениями для укрепления мышечного корсета.
Покупки: Сегодня хорошо побаловать своих друзей или близких чем-то вкусным и сладким. Лучше, если это будут полезные сладости: фрукты, орехи и так далее.
Хорошо сегодня заняться благотворительностью: собрать одежду для нуждающихся, принять участие в подготовке продовольственных посылок, закупить продукты для бездомных животных в приютах.
Бизнес: День благоприятный для планирования встреч и налаживания контактов с должностными лицами и представителями крупных фирм и предприятий.
Финансы: Сегодня вашу финансовую смекалку стоит использовать для благотворительной деятельности: проводить аукционы, розыгрыши
Взаимоотношения: Сегодня лучше устроить свидание со своим партнёром загородом/в spa-отеле/на природе возле водоема.
Здоровье: Нельзя сегодня много пить жидкости, особенно алкоголь. Так же не стоит слепо принимать по рекомендации псевдоврачей (друзья и соседи) медикаменты. Пострадает в первую очередь кожа: аллергическая реакция. Нельзя проводить очистительные процедуры по очистке печени
Покупки: Поход за покупками подарит вам огромное желание купить в дом новый кухонный инвентарь.
Сегодня день для путешествий, занятия спортом, принятия участие в соревнованиях. Возможны розовые очки в ситуациях и завышенные ожидания.
В семье полная идиллия.
Бизнес: Сегодня необходимо воздержаться от любых бизнес-встреч и бизнес решений.
Финансы: Будьте внимательны в участии на торгах, криптобиржах, трейдерстве, тотализаторе. Если вы не владеете точной информации, то лучше такие операции отложить на следующую неделю
Взаимоотношения: Так как сегодня день будет переполнен эмоциями, то следует провести его со своими близкими возле воды: поездка на водоем, поход в бассейн, поездка на море
Здоровье: Если возникает необходимость посетить врача, но есть сомнение в правильности установленного диагноза, проконсультируйтесь у двух-трех специалистов.
Покупки: Сегодня у вас возникнет желание купить ту вещь, которая вам поможет заниматься своим хобби: удочку, ракетки для тенниса, перчатки для MMA, очки в поход или для снорклинга.
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