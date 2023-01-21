Десятки тисяч за неіснуюче житло: туристка в Буковелі стала жертвою шахраїв

Поширена шахрайська схема з виманювання грошей у довірливих громадян, які бажають винайняти житло в горах - у зимовий час традиційно активізується. Цього разу жертвою аферистів стала жінка, яка хотіла орендувати будиночок у Буковелі, проте лише втратила велику суму.

Про це передали у прес-службі Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

Як працює схема

Жителька Тернополя в одній із соціальних мереж знайшла оголошення про оренду житла в Буковелі, популярному гірськолижному курорті, розповідають правоохоронці. Вона зв'язалася з "орендодавцем" і обговорила умови задатку, що перерахувала йому спочатку 9 тисяч гривень за "бронь", а через кілька днів - ще 13 500 гривень. Зрештою громадянка передала зловмисникам 22 500 гривень.

Те, що стала жертвою шахраїв, жінка усвідомила, вже коли приїхала у Буковель. Так, жодного будинку за вказаною адресою не було.

Розпочато кримінальне провадження

Потерпіла про факт шахрайства повідомила правоохоронцям.

За цим фактом дізнавачі Тернопільського районного управління поліції порушили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 (шахрайство) КК.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо розкриття злочину.

Як не потрапити на гачок шахраїв

Поліцейські закликають українців бути обережними та ніколи до перегляду житла не перераховувати жодних коштів. Також правоохоронці дали рекомендації як можна розпізнати обман.