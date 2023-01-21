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Десятки тысяч за несуществующее жилье: туристка в Буковеле стала жертвой мошенников

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Суббота 21 января 2023 19:12
Десятки тысяч за несуществующее жилье: туристка в Буковеле стала жертвой мошенников Коллаж РБК-Украина: аферисты "сдают" несуществующее жилье в Карпатах в Буковеле
Автор: Владимир Костырин

Распространенная мошенническая схема по выманиванию денег у доверчивых граждан, желающих снять жилье в горах - в зимнее время традиционно активизируется. На этот раз жертвой аферистов стала женщина, которая хотела арендовать домик в Буковеле, но только лишилась крупной суммы.

Об этом передали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Как работает схема

Жительница Тернополя в одной из социальных сетей нашла объявление об аренде жилья в Буковеле, популярном горнолыжном курорте, рассказывают правоохранители. Она связалась с "арендодателем" и обсудила условия перечислившей ему сначала 9 тысяч гривен задатка за "бронь", а через несколько дней - еще 13 500 гривен. В итоге гражданка передала злоумышленникам 22 500 гривен.

То, что стала жертвой мошенников, женщина осознала, уже когда приехала в Буковель. Так, никакого дома по указанному адресу не оказалось.

Начато уголовное производство

Потерпевшая о факте мошенничества сообщила правоохранителям.

По данному факту дознаватели Тернопольского районного управления полиции возбудили уголовное производство по части 1 статьи 190 (мошенничество) УК.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные меры по раскрытию преступления.

Как не попасться на крючок мошенников

Полицейские призывают украинцев быть осторожными и никогда до пересмотра жилья не перечислять никакие средства. Также правоохранители дали рекомендации, как можно распознать обман.

  • Внимательно изучайте объявления, ищите отзывы других клиентов в интернете.
  • Узнайте как можно больше деталей об объекте: точный адрес, улицу и номер дома; поинтересуйтесь инфраструктурой, что там поблизости есть, какие магазины, кафе и прочее (мошенники обычно затрудняются ответить, когда спрашиваете подробности).
  • Проверьте полученную информацию на карте Google, действительно ли там есть этот дом и объекты поблизости, посмотрите вид местности на панораме.
  • Для дополнительной безопасности, особенно при бронировании квартиры посуточно, попросите послать документы на жилье.

Ранее мы рассказывали, что хотя подобная схема не нова, в зимний период количество таких ложных объявлений в интернете увеличивается. Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости в Украине также давала советы, как не попасть впросак при поиске жилья в интернете на курортах.

А также перед этим мы писали, что мошенники в Литве собирают анкетные данные украинцев.

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