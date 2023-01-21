Десятки тысяч за несуществующее жилье: туристка в Буковеле стала жертвой мошенников
Распространенная мошенническая схема по выманиванию денег у доверчивых граждан, желающих снять жилье в горах - в зимнее время традиционно активизируется. На этот раз жертвой аферистов стала женщина, которая хотела арендовать домик в Буковеле, но только лишилась крупной суммы.
Об этом передали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.
Как работает схема
Жительница Тернополя в одной из социальных сетей нашла объявление об аренде жилья в Буковеле, популярном горнолыжном курорте, рассказывают правоохранители. Она связалась с "арендодателем" и обсудила условия перечислившей ему сначала 9 тысяч гривен задатка за "бронь", а через несколько дней - еще 13 500 гривен. В итоге гражданка передала злоумышленникам 22 500 гривен.
То, что стала жертвой мошенников, женщина осознала, уже когда приехала в Буковель. Так, никакого дома по указанному адресу не оказалось.
Начато уголовное производство
Потерпевшая о факте мошенничества сообщила правоохранителям.
По данному факту дознаватели Тернопольского районного управления полиции возбудили уголовное производство по части 1 статьи 190 (мошенничество) УК.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные меры по раскрытию преступления.
Как не попасться на крючок мошенников
Полицейские призывают украинцев быть осторожными и никогда до пересмотра жилья не перечислять никакие средства. Также правоохранители дали рекомендации, как можно распознать обман.
- Внимательно изучайте объявления, ищите отзывы других клиентов в интернете.
- Узнайте как можно больше деталей об объекте: точный адрес, улицу и номер дома; поинтересуйтесь инфраструктурой, что там поблизости есть, какие магазины, кафе и прочее (мошенники обычно затрудняются ответить, когда спрашиваете подробности).
- Проверьте полученную информацию на карте Google, действительно ли там есть этот дом и объекты поблизости, посмотрите вид местности на панораме.
- Для дополнительной безопасности, особенно при бронировании квартиры посуточно, попросите послать документы на жилье.
Ранее мы рассказывали, что хотя подобная схема не нова, в зимний период количество таких ложных объявлений в интернете увеличивается. Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости в Украине также давала советы, как не попасть впросак при поиске жилья в интернете на курортах.
А также перед этим мы писали, что мошенники в Литве собирают анкетные данные украинцев.