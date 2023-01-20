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Шахраї у Литві збирають анкетні дані українців: попередження влади

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П'ятниця 20 січня 2023 13:02
Шахраї у Литві збирають анкетні дані українців: попередження влади Фото: Українці в Литві (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Литві інтернет-шахраї намагаються зібрати дані про українських біженців, видаючи себе за Департамент міграції. Йдеться про нібито пошук людей у зв'язку із проходженням військової служби.

Українців просять заповнити анкетні дані та надіслати їх на фейкову електронну пошту, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на попередження відомства.

Зазначається, що Департамент міграції отримав інформацію про те, що онлайн-шахраї поширюють дезінформацію та намагаються незаконно збирати дані про українських біженців. При цьому використовують електронну адресу, яка офіційно не існує.

"В електронному листі, розісланому різним адресатам, йдеться, що за співпраці урядів Литви та України Департамент міграції проводить пошук українських військових біженців у Литві, і цей захід нібито пов'язаний із проходженням військової служби", – повідомляють у відомстві.

У листі також міститься фіктивна анкета, яку просять заповнити, вказавши особисті дані громадян України. Анкету слід надіслати до консульського відділу посольства України у Литві.

Шахраї у Литві збирають анкетні дані українців: попередження владиФото: Приклад фіктивної анкети для українців (migracija.lt)

"Зверніть увагу, що інформація, що розповсюджується, є фейковою. Департамент міграції не формує анкети і не шукає українських військових біженців у зв'язку з проходженням військової служби. Проігноруйте цей лист, це дезінформація. Він не був відправлений ні Міграційною службою, ні посольством України", – додають у міграційній службі.

Українським біженцям рекомендують перевіряти та критично оцінювати інформацію подібного змісту та повідомляти про це телефоном загальної допомоги 112.

Нагадаємо, ми писали, що українців попередили про обман із оформленням віз у Чехії.

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