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Десятки людей с подозрением: как живет эпицентр коронавируса в Украине

STYLERКоронавирус    24.03.2020 - 14:28
Десятки людей с подозрением: как живет эпицентр коронавируса в Украине
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Эпицентр коронавируса находится в селе Черновицкой области

Коронавирус в Украине выявили уже у 97 людей, большинство из которых - в Черновицкой области. Эпицентром COVID-19 считается село Коленковцы Хотинского района, которое находится всего в 20 километрах от Черновцов. Что там сейчас происходит - в материале Styler.

Отметим, что по состоянию на утро 24 марта, в селе 13 подтвержденных случаев COVID-19. В Коленковцах несколько десятков жителей с подозрением, населенный пункт живет в условиях чрезвычайной ситуации.

На въезде и выезде из села установлены блокпосты, руководство области уверяет, что еды у людей хватает, а сельский глава просит больше тестов на коронавирус, пишет ТСН.

В течение нескольких дней люди раскупили продовольствие и медикаменты. В селе проживает до 5 тысяч человек, но полки в магазинах пустые. Тем не менее, руководство уверяет, что продукты привозят.

"Надо проверить очень большое количество людей, чтобы определить, кто больной, а кто здоровый. Мы запустили этих инфицированных, а сейчас попробуй найти всех", - говорит Дмитрий Мельник, сельский глава.

Напомним, что по состоянию на 24 марта, в Украине 97 случаев инфицирования COVID-19, из них 38 - у жителей Буковины. 13 новых случаев подтвердилось утром 24 марта.

География заболеваемости в Черновицкой области выглядит так:

  • Черновцы - 2;
  • Коленковцы (Хотинский район) - 12;
  • Хотин - 1;
  • Брусница (Кицманский район) - 7;
  • Лужаны (Кицманский район) - 4;
  • Большой Кучуров (Сторожинецкий район) - 2;
  • Иживцы (Сторожинецкий район) - 1;
  • Заставная - 2;
  • Юрковцы (Заставнивский район) - 1
  • Глыбокая - 1;
  • Каменка (Глыбокский район) - 1;
  • Луковица (Глыбокский район) - 1;
  • Топоривцы (Новоселицкий район) - 1.

Ранее мы писали, что народный депутат, у которого 19 марта диагностировали коронавирус находится в Александровской больнице Киева в тяжелом состоянии.

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