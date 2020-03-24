Десятки людей з підозрою: як живе епіцентр коронавіруса в Україні

Епіцентр коронавіруса знаходиться в селі Чернівецької області
Коронавірус в Україні виявили вже у 97 людей, більшість з яких - у Чернівецькій області. Епіцентром COVID-19 вважається село Колінківці Хотинського району, яке знаходиться всього за 20 кілометрах від Чернівців. Що там зараз відбувається - в матеріалі Styler.
Зазначимо, що станом на ранок 24 березня, в селі 13 підтверджених випадків COVID-19. В Колінківцях кілька десятків жителів з підозрою, населений пункт живе в умовах надзвичайної ситуації.
На в'їзді і виїзді з села встановлені блокпости, керівництво області запевняє, що їжі у людей вистачає, а сільський голова просить більше тестів на коронавірус, пише ТСН.
Протягом кількох днів люди розкупили продовольство і медикаменти. В селі проживає до 5 тисяч осіб, але полиці в магазинах порожні. Тим не менш, керівництво запевняє, що продукти привозять.
"Треба перевірити дуже велику кількість людей, щоб визначити, хто хворий, а хто здоровий. Ми запустили цих інфікованих, а зараз спробуй знайти всіх", - каже Дмитро Мельник, сільський голова.
Нагадаємо, що за станом на 24 березня, в Україні 97 випадків інфікування COVID-19, з них 38 - у жителів Буковини. 13 нових випадків підтвердилося вранці 24 березня.
Географія захворюваності в Чернівецькій області виглядає так:
Раніше ми писали, що народний депутат, у якого 19 березня діагностували коронавірус знаходиться в Олександрівській лікарні Києва у важкому стані.