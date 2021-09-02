Десять вузов Украины попали в рейтинг лучших в мире: какие именно и почему (фото)

Первое место в рейтинге досталось Оксфордскому университету в Великобритании, "серебро" разделили между собой Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет в США.

В МОН Украины уточнили, что рейтинг Times Higher Education основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в таких сферах:

преподавание,

исследования,

передача знаний,

международные перспективы.

Всего же при составлении списка издание проанализировало более 108 миллионов цитирований в более чем 14,4 миллионах научных публикаций почти 22 тысяч ученых во всем мире. И вот в результате в престижный рейтинг попали десять вузов в Украине: три заведения в Харькове, по два в Киеве и Львове, по одному в Сумах, Днепре и Черновцах.

Среди мировых образовательных учреждений они расположились на таких позициях:

Сумской государственный университет - 501 - 600 место;

Сумской государственный университет (фото: s.dou.ua)

Национальный университет "Львовская политехника" - 601 - 800 место;

Львовская политехника (фото: lpnu.ua)

Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 1001 - 1200 место;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (фото: nure.ua)

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 1201+ место;

ДНУ им. Гончара (фото: euroosvita.net)

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1201+ место;

ЛНУ им. Франко (фото: lnu.edu.ua)

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1201+ место;

ХПИ (фото: kpi.kharkov.ua)

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 1201+ место;

КПИ (фото: kpi.ua)

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1201+ место;

Красный корпус КНУ им. Шевченко (фото: wikimedia.org by Владимир Бондарь)

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 1201+ место;

ХНУ им. Каразина (фото: kharkovgo.com)

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 1201+ место;

Черновицкий университет также считается "визиткой" города (фото: yes-chernivtsi.com.ua)