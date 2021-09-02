Десять вишів України потрапили до рейтингу найкращих у світі: які саме і чому (фото)

Перше місце в рейтингу дісталося Оксфордському університету у Великій Британії, "срібло" розділили між собою Каліфорнійський технологічний інститут та Гарвардський університет в США.

У МОН України уточнили, що рейтинг Times Higher Education ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності установи в таких сферах:

викладання,

дослідження,

передача знань,

міжнародні перспективи.

Всього ж при складанні списку видання проаналізувало понад 108 мільйонів цитувань у більш ніж 14,4 мільйона наукових публікацій майже 22 тисяч науковців у всьому світі. І ось в результаті в престижний рейтинг потрапили десять вишів в Україні: три заклади в Харкові, по два в Києві та Львові, по одному в Сумах, Дніпрі та Чернівцях.

Серед світових освітніх установ вони розташувалися на таких позиціях:

Сумський державний університет - 501 - 600 місце;

Сумський державний університет (фото: s.dou.ua)

Національний університет "Львівська політехніка"- 601 - 800 місце;

Львівська політехніка (фото: lpnu.ua)

Харківський національний університет радіоелектроніки - 1001 - 1200 місце;

Харківський національний університет радіоелектроніки (фото: nure.ua)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара - 1201+ місце;

ДНУ ім. Гончара (фото: euroosvita.net)

Львівський національний університет імені Івана Франка - 1201+ місце;

ЛНУ ім. Франко (фото: lnu.edu.ua)

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - 1201+ місце;

ХПІ (фото: kpi.kharkov.ua)

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 1201+ місце;

КПІ (фото: kpi.ua)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 1201+ місце;

Червоний корпус КНУ ім. Шевченка (фото: wikimedia.org by Володимир Бондар)

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - 1201+ місце;

ХНУ ім. Каразіна (фото: kharkovgo.com)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 1201+ місце;

Чернівецький університет також вважається "візитівкою" міста (фото: yes-chernivtsi.com.ua)