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В десять раз: какие продукты в Украине стремительно дорожают

STYLERЖизнь    01.05.2019 - 16:27
В десять раз: какие продукты в Украине стремительно дорожают
Фото: Рост цен на продукты в Украине (коллаж РБК-Украина)

Некоторые продукты стоят сейчас на рынках намного дороже, чем в аналогичный период прошлого года

Овощи и фрукты в Украине в этом году появились на рынке довольно рано. Например, в Украине уже активно продается редис, который сейчас стоит значительно дешевле, чем он стоил в аналогичный период 2018-го года. Продаются и огурцы, и они тоже дешевле, чем стоили в конце апреля прошлого года.

Но при этом есть и много продуктов, которые будут дорожать в мае и уже дорожают. Так, уже ранее стало известно, что в Украине стремительно дорожает лук.

Какие продукты растут в цене и будут дальше дорожать в мае?

Капуста.

Цена на капусту шокировала многих. В многих торговых точках столицы она стоит до 50-60 гривен за килограмм. Головки капусты часто продают большими по размеру, и одна может обойтись в 100 гривен и более.

По данным аналитиков оптового рынка "Шувар", 26 апреля даже оптовая цена на украинскую белокачанную капусту старого урожая составляла 40 гривен за килограмм! А вот ровно год назад в это же время оптовая цена капусты была почти в целых 10 раз меньше – 4,5 гривен за килограмм.

Эксперты говорят, что таких высоких цен на капусту старого урожая в Украине еще никогда не было.

Свекла

Свекла старого урожая от украинских производителей продается по цене 11,5 гривен гривен за килограмм на оптовых рынках.

Кстати, год назад свекла стоила 6,5 гривен за килограмм. В этом году свекла продолжает дорожать, хотя в прошлом году дешевела.

В десять раз: какие продукты в Украине стремительно дорожаютФото: Какие продукты дорожают (pixabay.com)

Причем сейчас цена на свеклу растет быстро: до 50 копеек каждый день, пишет "Сегодня". При этом свекла из нового урожая стоит сейчас еще дороже. Сейчас ее можно купить по 40 гривен, причем это – только оптовая цена.

Картошка

Картошка продается по цене, которая тоже выше, чем была в прошлом году. Сейчас она дорожает еще больше. Оптовая цена за картошку в конце апреля составляла уже 9,2 гривен за килограмм, в то время как в аналогичный период прошлого года она стоила 3,6 гривен.

Но даже при таком подорожании картошка в Украине все еще дешевле, чем в Европе. К примеру, в Польше картошка сейчас продается по 12 гривен за килограмм, а в Испании – по 15 гривен.

Напомним, украинцев предупредили о том, что скоро подорожают горячая вода и тепло. Эксперты рассказали, как именно увеличатся цены на некоторые услуги ЖКХ и объяснили, кого именно коснется подорожание.

Кроме того, эксперт рассказал, что цены на лекарства в Украине будут и дальше расти. Он также дал советы о том, как можно экономить на лекарствах. Например, он категорически не советует покупать то, что рекламируется по телевидению, ведь в цену на такие лекарства уже включают рекламную наценку.

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