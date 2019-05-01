У десять разів: які продукти в Україні стрімко дорожчають

Фото: Зростання цін на продукти в Україні (колаж РБК-Україна)

Деякі продукти коштують зараз на ринках набагато дорожче, ніж в аналогічний період минулого року

Овочі та фрукти в Україні в цьому році на ринку з'явилися досить рано. Наприклад, в Україні вже активно продається редис, який зараз коштує значно дешевше, ніж він коштував в аналогічний період 2018-го року. Продаються і огірки, і вони теж дешевше, ніж коштували в кінці квітня минулого року.

Але при цьому є й багато харчів, які дорожчатимуть в травні і вже дорожчають. Так, вже раніше стало відомо, що в Україні стрімко дорожчає цибуля.

Які продукти ростуть в ціні і далі будуть дорожчати у травні?

Капуста.

Ціна на капусту шокувала багатьох. У багатьох торговельних точках столиці вона коштує до 50-60 гривень за кілограм. Головки капусти часто продають великими, за розміром, і одна може обійтися в 100 гривень і більше.

За даними аналітиків оптового ринку "Шувар", 26 квітня навіть оптова ціна на українську білокачанну капусту старого врожаю становила 40 гривень за кілограм! А ось рівно рік тому в цей же час оптова ціна капусти була майже в цілих 10 разів менше – 4,5 гривень за кілограм.

Експерти кажуть, що таких високих цін на капусту старого врожаю в Україні ще ніколи не було.

Буряк

Буряк старого врожаю від українських виробників продається за ціною 11,5 гривень за кілограм на оптових ринках.

До речі, рік тому буряк коштував 6,5 гривень за кілограм. У цьому році буряк продовжує дорожчати, хоча в минулому році дешевшав.

Фото: Які продукти дорожчають (pixabay.com)

Причому зараз ціна на буряк росте швидко: до 50 копійок кожен день, пише "Сегодня". При цьому буряк з нового врожаю стоїть зараз ще дорожче. Зараз її можна купити за 40 гривень, причому це – тільки оптова ціна.

Картопля

Картопля продається за ціною, яка теж вища, ніж була в минулому році. Зараз вона дорожчає ще більше. Оптова ціна за картоплю в кінці квітня становила вже 9,2 гривень за кілограм, у той час як в аналогічний період минулого року вона коштувала 3,6 гривень.

Але навіть при такому подорожчанні картопля в Україні все ще дешевша, ніж у Європі. Приміром, у Польщі картопля зараз продається по 12 гривень за кілограм, а в Іспанії – по 15 гривень.

Нагадаємо, українців попередили про те, що скоро подорожчають гаряча вода і тепло. Експерти розповіли, як саме збільшаться ціни на деякі послуги ЖКГ і пояснили, кого саме торкнеться подорожчання.

Крім того, експерт розповів, що ціни на ліки в Україні будуть і далі рости. Він також дав поради про те, як можна економити на ліках. Наприклад, він категорично не радить купувати те, що рекламується по телебаченню, адже в ціну на такі ліки вже включають рекламну націнку.