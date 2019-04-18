ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лидер подорожания: с чем связан стремительный рост цен на популярный продукт

STYLERЖизнь    18.04.2019 - 13:25
Лидер подорожания: с чем связан стремительный рост цен на популярный продукт
Коллаж РБК-Украина

Лук является рекордсменом подорожания среди всех овощей

Украинцам рассказали, с чем связано резкое подорожание лука, который с недавних пор стали продавать по 30 гривен за кило. Причину роста цен озвучили в эфире "Сніданку з 1+1".

На данный момент лук является рекордсменом подорожания среди всех продуктов. Например, банан стоит примерно столько же, а вот апельсины дешевле практически на десять гривен.

Эксперты связывают данную проблему с тем, что в прошлом году украинские аграрии посадили и собрали значительно меньше овоща, чем нужно внутреннему рынку. Кроме того, поскольку в странах ЕС произошел неурожай данного овоща, украинский лук начал пользоваться спросом именно там, и мы начали его вывозить, оставив на внутреннем рынке крайне мало продукта.

ÐÑÐº, ÐÐ¾Ð¼ÑÐ¸Ðº, ÐÐ¾Ð¶, ÐÐ¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ðµ, ÐÐ½Ð³ÑÐµÐ´Ð¸ÐµÐ½Ñ, Ð¡ÑÑÑÐµС чем связан стремительный рост цен на лук: (pixabay.com)

"Отечественного лука украинцам хватило до февраля. А потом пришлось покупать азиатский, более дорогой. Поэтому сейчас цены на базарах и в маркетах стремительно выросли. И они будут держаться до следующего урожая", - объясняет эксперт Дорошенко.

Из-за того, что сейчас цена на лук является довольно высокой, аграрии и фермеры будут отдавать под нее значительно большие площади. Это приведет к тому, что цена лука начнет снижаться. Уточняется, что уже в августе цифры на ценниках снова будут привычными.

Напомним, что в Украине может подорожать популярный продукт. Рис может существенно подорожать, так как фермеры в этом году готовы его вообще не сеять. 65% риса выращивают в Херсонской области, но аграрии говорят, что посевы находятся под серьезной угрозой.

Мы писали, что в Украине стремительно поднимаются цены на хлеб. Подорожали и другие изделия из муки. Например, выросли в цене и макаронные изделия.

А также рассказывали о том, на сколько в Украине подорожали продукты питания за последние месяцы.

Госстат назвал продукты, которые больше всего подорожали с начала года Не отчаивайтесь: украинцам рассказали, что делать с просроченными продуктами
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины продукты
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь