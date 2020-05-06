Дешевые кредиты: подробности госпрограммы "Новые деньги"

Кредиты малому бизнесу в Украине будут выдаваться через государственную программу "Новые деньги", которую должны скоро презентовать. Данная программа предусматривает кредитование для малых и микропредприятий на срок до двух лет под 3% годовых.

Кредиты по программе "Новые деньги" будут предоставляться компаниям, оборот которых в эквиваленте составляет до 10 миллионов евро. Цель программы - предоставить финансирование на первоочередные цели, включая выплаты зарплаты, оплаты коммунальных услуг, аренды, налоговых и обязательных платежей.

При этом разницу между 3% годовых и ставкой, которую определит банк на основе финансирования Национального банка Украины, будет компенсировать государство. Об этом рассказал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает "Сегодня".

Программа "Новые деньги" будет содержать требования относительно фонда оплаты труда и численности персонала заемщиков. В ней будет предусмотрена отсрочка на восемь месяцев по выплате самого кредита и процентов.

Министр подчеркнул, что программа требует законодательных изменений, но ее оценили нардепы, и они готовы за нее проголосовать.

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