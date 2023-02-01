Дешево, але небезпечно: ось які речі не потрібно купувати на "секонді"

Шопінг на секонд-хенді набув великої популярності. Попри те, що речі вже поношені, їхня ціна дуже мала. Саме це і приваблює усіх людей. Однак, не усі речі можна купувати у таких магазинах, адже вони можуть становити серйозну небезпеку.

Про це повідомила дерматолог Катерина Бакіко в Instagram .

Що обов'язково потрібно зробити з речами

Якщо ви придбали якусь річ на секонд-хенді, то завжди її потрібно очищати або прати. Прати необхідно при температурі вище 60 градусів та не менше 30 хв.

Робити це потрібно, навіть якщо речі вам дали близькі родичі чи друзі.

"Дезінфікуючі розчини, якими обробляють партії секонд-хенд одягу, які їдуть в Україну, можуть подразнювати шкіру, тому теж варто очищати одяг перед використанням", - каже лікар.

Особливо обережними потрібно бути з дитячими іграшками. Огляньте чи немає на них тріщин, обломків або деталей, якими можна поранитись або проковтнути.

Що не можна купувати з секонд-хенду

Лікар радить не купувати вживані автокрісла та шоломи для дітей. Все тому, що ніхто не знає, що раніше траплялось з такими предметами, тому вони можуть бути пошкодженими та небезпечними.

Дерматолог також радить не купувати з секонд-хенду дитячі ліжка.

До того ж завжди потрібно перевіряти дитячі візочки. Варто впевнитись, щоб вони цілі та безпечні.

Не можна також купувати косметику і кисті для макіяжу. Все тому, що вони можуть містити мікроби та часточки минулого власника. Також косметика може бути довгий час відкрита та неправильно зберігатись.

Окрім того, категорично не можна тестувати косметику у магазині загальною кісточкою.

До того ж лікар радить не купувати вживану нижню білизну, купальники та багаторазові підгузники для дітей.

Дерматолог зазначила, що також не варто купувати ліки у інших людей через ризик неправильного зберігання.