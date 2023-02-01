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Дешево, но опасно: вот какие вещи не нужно покупать на "секонде"

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Среда 01 февраля 2023 18:12
Дешево, но опасно: вот какие вещи не нужно покупать на "секонде" Что нельзя покупать на секон-хенде (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Шопинг на секонд-хенде приобрел большую популярность. Несмотря на то, что вещи поношены, их цена очень мала. Именно это и привлекает всех людей Однако, не все вещи можно покупать в таких магазинах, ведь они могут представлять серьезную опасность.

Об этом сообщила дерматолог Екатерина Бакико в Instagram.

Что обязательно нужно сделать с вещами

Если вы приобрели какую-нибудь вещь на секонд-хенде, то всегда ее нужно очищать или стирать. Стирать необходимо при температуре выше 60 градусов и не менее 30 мин.

Делать это нужно даже если вещи вам дали близкие родственники или друзья.

"Дезинфицирующие растворы, которыми обрабатывают партии секонд-хенд одежды, которые едут в Украину, могут раздражать кожу, поэтому тоже следует очищать одежду перед использованием", - говорит врач.

Особенно аккуратными нужно быть с детскими игрушками. Осмотрите, нет ли на них трещин, обломков или деталей, которыми можно раниться или проглотить.

Что нельзя покупать из секонд-хенда

Врач советует не покупать подержанные автокресла и шлемы для детей. Все потому, что никто не знает, что раньше случалось с такими предметами, поэтому они могут быть повреждены и опасны.

Дерматолог также советует не покупать из секонд-хенда детские кроватки.

К тому же всегда нужно проверять детские коляски. Следует убедиться, чтобы они целые и безопасны.

Нельзя также покупать косметику и кисти для макияжа. Все потому, что они могут содержать микробы и дольки прошлого владельца. Косметика может быть долгое время открыта и неправильно храниться.

Кроме того, категорично нельзя тестировать косметику в магазине общей косточкой.

К тому же врач советует не покупать нижнее белье, купальники и многоразовые подгузники для детей.

Дерматолог отметила, что также не стоит покупать лекарства у других людей из-за риска неправильного хранения.

Ранее мы сообщали, как правильно нужно обрабатывать одежду из секонд-хенда.

Также мы называли список вещей, которые никогда не нужно покупать на распродажах и барахолках.

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