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Десантник ЗСУ розповів, як росіяни примотували себе ногами до техніки, щоб не збирати "двохсотих"

Десантник ЗСУ розповів про росіян (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Десантник Петро Дичок розповів про те, на що йшли росіяни на фронті, щоб не "збирати двохсотих".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сюжет 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ у Facebook.

Як росіяни кидали своїх

Протитанкіст Петро захищає Україну з 2020 року. Від початку повномасштабного вторгнення брав участь у знищенні ворожої техніки на Півдні, Харківщині та на Донбасі. За період великої війни підрозділ Петра знищив понад півсотні одиниць різних панцерників та бронемашин окупантів. За проявлений героїзм нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Він розповів, як росіяни примотували себе ногами до техніки.

“На нас їхала колона - 23 БМП і 3 танка. З усієї колони виїхало тільки 7 одиниць БМП, вся інша російська техніка була знищена всіма наявними засобами. Вперше я тоді побачив, що росіяни себе примотували ногами до техніки, щоб коли їх уб'ють, не збирати своїх “двохсотих”, а залишити у броні. Їхньому екіпажу не вдалося вижити”, - розказав десантник Петро, оператор ПТРК роти протитанкових керованих ракет 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

В розмові протитанкіст Петро згадав загиблого командира взводу Андрія "Фокстрота", який знищив 8 танків, а також вразив найбільш дальню ціль - танк з відстані 5 кілометрів 300 метрів, що перевершило навіть дані, записані в тактико-технічних характеристиках.

"Недавно також загинув Олег "Гуцул" - хлопець був настільки патріотом, що я, мабуть, не знав таких людей. Він вчився на історика, знав історію, міг її розповісти викладачу. Він міг будь-яку людину навчити історії України, бо знав її досконало і завжди розвивався”, - розказав Петро про полеглого воїна.

Зазначимо, що кількість знищеної техніки росіян підрозділом Петра - 42, з них 21 танк. Якщо взяти по танках - це два танкових батальйони, якщо по всій техніці - хороший окремий механізований батальйон.

 

Як ми раніше писали, Залужний привітав зі святим Миколаєм свою землячку.

Також ми розповідали, що означають символи на шевронах ЗСУ.

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