Сюрприз в ефірі. Залужний привітав зі святим Миколаєм свою землячку: чуттєве відео

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 6 грудня зробив сюрприз дівчинці-волонтерці у прямому ефірі. Він привітав її з Днем святого Миколая та розчулив її та маму майже до сліз.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТСН.

Який сюрприз влаштував Залужний дівчинці

У студію ТСН 6 грудня запросили відому дівчинку волонтерку Тетяну Портянко. Вона має розряд із шашок і своєю віртуозною грою вже зібрала чимало коштів на ЗСУ. Її знає вся Україна.

Також вона народилася у Звягелі (колишній Новоград-Волинський), як і Валерій Залужний.

"Тетянка, вітаю, мені надзвичайно приємно приймати участь у цьому дійстві. І ще мені дуже приємно, що ти моя землячка. Ти - велика молодець! І дуже чудово, що ми з одного міста та прославляємо свою країну, тому вітаю тебе зі святом! Бережи себе, успіхів тобі і перемог", - сказав Залужний.

Дівчинка нині живе в Києві, а у Звягелі в неї бабуся - журналістка Лариса Герус, до якої онука приїжджала у гості й тут грала в шашки, аби зібрати гроші для ЗСУ. Минулого року дівчинка зібрала для ЗСУ 100 тисяч гривень, граючи у шахи.

Захоплення шашками - це і розвага, і волонтерство задля перемоги, і рушій для розвитку. Батьки школярки кажуть, що одночасно з турнірами дівчинка почала самостійно вивчати французьку мову, писати казки та поеми.