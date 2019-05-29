Дерзкое ограбление: в Киеве ночью взорвали отделение ПриватБанка (видео)

ПриватБанк снова подвергся ограблению
Отделение и банкомат ПриватБанка взорвали и ограбили неизвестные. Инцидент произошел в Киеве на Лесном массиве ночью 29 мая. Местные жители видели, как с места происшествия убегали трое мужчина с сумками. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Взрыв прогремел внутри веранды, где стоит банкомат, к которому есть круглосуточный доступ.
В помещение ночью зашли трое неизвестных. Предварительно они запустили в банкомат газ, вызвали замыкание и банкомат практически разорвало, от аппарата "живого места" не осталось. Также пострадало и само отделения внутри.
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Руководитель отделения заявил, что информацией они не владеют, а вопросом занимаются соответствующие службы ПриватБанка.
По информации полиции, деньги из банкомата преступникам удалось забрать. Сколько именно средств было похищено - пока неизвестно.
Фото: скриншот
На место происшествия приезжала также взрыво-техническая лаборатория.
Правоохранители собирают вещественные доказательства.
Как сообщалось ранее, 1 марта в Запорожье взорвали банкомат ПриватБанка. В пресс-службе банковского учреждения обещают 50 тысяч гривен награды за любую информацию, которая поможет установить и задержать преступников.
Также мы писали о том, что в конце января в селе под Ровно неизвестные ограбили отделение ПриватБанка. Тогда за "головы преступников" назначили награду в размере 75 тысяч гривен.
Напомним также, что ПриватБанк после ограбления их банкомата в Черкасской области пообещал награду за помощь в поисках преступника.