Зухвале пограбування: у Києві вночі підірвали відділення ПриватБанку (відео)

Відділення та банкомат ПриватБанку підірвали та пограбували невідомі. Інцидент стався у Києві на Лісовому масиві вночі 29 травня. Місцеві жителі бачили, як з місця події тікали троє чоловіків із торбами. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вибух прогримів всередині веранди, де стоїть банкомат, до якого є цілодобовий доступ.

До приміщення вночі зайшли троє невідомих. Попередньо вони запустили в банкомат газ, викликали замикання і банкомат практично розірвало, від апарату "живого місця" не залишилося. Також постраждало і саме відділення всередині.

Фото: скріншот

Керівник відділення заявив, що вони не володіють інформацією, а питанням займаються відповідні служби Приватбанку.

За інформацією поліції, гроші з банкомату злочинцям вдалося забрати. Скільки саме коштів було викрадено - поки невідомо.

Фото: скріншот

На місце події приїжджала також вибухо-технічна лабораторія.

Правоохоронці збирають речові докази.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, 1 березня у Запоріжжі підірвали банкомат ПриватБанку. У прес-службі банківської установи обіцяють 50 тисяч гривень винагороди за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити і затримати злочинців.

Також ми писали про те, що наприкінці січня в селі під Рівним невідомі пограбували відділення ПриватБанку. Тоді за "голови злочинців" призначили нагороду у розмірі 75 тисяч гривень.

Нагадаємо також, що ПриватБанк після пограбування їх банкомату в Черкаській області пообіцяв нагороду за допомогу в пошуках злочинця.