Держится на высоте: новый поворот в деле об аресте участницы АТО "Пумы" (фото)

В Киеве суд избрал меру пресечения арестованной Инне Грищенко - ветерану АТО с позывным "Пума". 6 ноября в Печерском суде ей огласили 60 суток под стражей. Об этом рассказал блогер Назар Приходько на своей Facebook-странице.

Также он опубликовал в сети фото арестованной из зала суда.

По его словам, Грищенко держится на высоте.

Суд избрал меру пресечения ветерану АТО Инне Грищенко (Фото: facebook.com/pumamgo)

На суд к "Пуме" приехали адвокаты Маси Найем (брат экс-нардепа и журналиста Мустафы Найема) и Виталий Коломиец.

Известно, что женщине-ветерану АТО инкриминируют соучастие в покушении на убийство.

Ветеран АТО Инна Грищенко с позывным "Пума" входила в состав ДУК "Правый сектор" (Фото: facebook.com)

Пару недель назад в Одессе задержали ее мужа Владислава - киборга с позывным "Буча" обвиняют в покушении на убийство бизнесмена в Косове (Ивано-Франковская область) в 2018 году. Как уточнили в сети, речь идет о статье 115 часть 5, 6, 11, 12 и статья 15 УК.

Ранее арестовали мужа Инны Грищенко Владислава - киборга подозревают в покушении на убийство (Фото: facebook.com)

Кроме того, в центре столицы на Софиевской провели обыск пиццерии, которую основали ветераны АТО. По словам основателя Veterano Group Леонида Остальцева, у его помощника Дмитрия Терещенко также произошли обыски.

Инна Грищенко проходила по делу своего мужа Владислава как свидетель, но затем ее статус изменили на подозреваемую в соучастии (Фото: facebook.com)

Инна Грищенко отправилась на фронт воевать против оккупантов на Донбассе добровольцем. Она входила в состав ДУК "Правый сектор". Ее муж Владислав Грищенко защищал Донецкий аэропорт.