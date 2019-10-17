Держитесь ближе к воде: синоптики предупреждают об опасности

Погода в Украине в пятницу, 18 октября, ожидается солнечная и теплая. Однако синоптик Наталка Диденко предупредила, какие погодные условия могут существенно ухудшить самочувствие жителей страны. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что в пятницу, 18 октября, Украина снова будет самой теплой страной в Европе.

"18 октября Украина снова – одна из самых теплых в Европе. Даже на севере Африки, как и в Украине – почти одинаково, днем ожидается +18 +24 градуса. Дожди маловероятны, много солнца, много синего неба", - отметила Диденко и предупредила, что страну накроют сильные туманы, которые существенно усложнят видимость на дорогах.

"Туманы. Ночью и утром будут блуждать по Украине, хотя они хотя бы немного будут компенсировать значительный дефицит влажности, а также будут ухудшать видимость на дорогах до 300-500 метров. Ветер слабый, южный", - написала синоптик.

Карта погоды

В Киеве в пятницу ожидается теплая и сухая погода.

"В Киеве завтра, 18 октября, снова сухо, ясно, солнечно и тепло, около +19 +20 градусов. На выходных ситуация существенно не изменится", - добавила Диденко и дала совет, как перенести сильные туманы без сильного вреда для здоровья.

"По возможности держитесь поближе к водоемам – у речек или прудов, идеально быть возле моря, так как сухие листья, которые аккумулировали все вредные выбросы за лето и половину осени, не дают нормально дышать", - посоветовала синоптик.