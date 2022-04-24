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Держим строй! Бойцы ВСУ поздравили Украину с Пасхой (видео)

Фото: Бойцы ВСУ поздравили Украину с Пасхой (flickr com ministryofdefenceua)
Автор: Анна Шиканова

Защитники Украины поздравили страну со светлым праздником Пасхи. Свои поздравления и обращение к украинцам показали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, оркестр и хор Командования Воздушных Сил ВСУ и бойцы с передовой.

Как защитники Украины поздравили родную страну с Пасхой – читайте в Styler.

"Свет всегда побеждает тьму. Добро побеждает зло. Мы обязательно победим! А ведь за нами правда и с нами Бог! В историях войн известны случаи, когда по большим праздникам, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия.

Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир. Держим строй! С верой в Бога и Вооруженные Силы Украины победим! Со светлым праздником Воскресения Христова!" – обратился к украинцам Валерий Залужный.

"Родные наши украинцы! От всего сердца хотим поздравить вас с этим большим праздником! Сегодня как никогда наша страна требует божьей помощи, но мы уверены, что Бог с нами! Мы держимся, и вы держитесь! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!" – обратились к украинцам бойцы ВСУ с передовой.

Еще одно поздравление для украинцев записали оркестр и хор Командования Воздушных Сил Украины. Они исполнили духовный гимн "Боже Великий, Единый, нам Украину храни!"

Напомним, ранее мы рассказывали о том, где и когда можно будет посмотреть пасхальные богослужения онлайн.

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Вооруженные силы УкраиныПасха